Graffiti-Schmierer geschnappt! Bürgermeister zahlt Kopfgeld aus

Hainichen - Hainichens Schmierfinken sind geschnappt! Die Vandalen verunstalteten zwischen Weihnachten und Silvester Bänke, Schilder, Bachmauern und die "Elektrische Kirche" mit Graffiti . Bürgermeister Dieter Greysinger (60, SPD) setzte 200 Euro als Kopfgeld aus - mit Erfolg.

Bänke, Schilder und auch die Fassade der "Elektrischen Kirche" wurden beschmiert. © Dieter Greysinger/Facebook

Als die Schmierereien auftauchten, war Greysinger stinksauer. In 21 Jahren Amtszeit hatte er ein solches Ausmaß noch nicht erlebt. "So schlimm war es nie", erzählte er damals.

Am Donnerstag das Aufatmen: "Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die Schmierfinken überführt werden", teilte er auf Facebook mit. "Die ausgelobte Belohnung in Höhe von 200 Euro habe ich sehr gerne an die Hinweisgeber ausbezahlt."

Insgesamt drei Täter seien für die Schriftzüge verantwortlich gewesen. "Mit zwei der Übeltäter wurde bereits ein Gespräch in Begleitung der Eltern geführt", so der Bürgermeister.

Die Heranwachsenden gestanden und zeigten sich laut Greysinger einsichtig und reumütig. "Sie sind um Schadensausgleich bemüht und haben einen Teil ihrer Schmierereien selber entfernt."