Für 17 Millionen Euro: Störmthaler Kanal bald wieder intakt?

Markkleeberg - Seit fünf Jahren ist der Störmthaler Kanal im Leipziger Neuseenland mittlerweile gesperrt. Eine Machbarkeitsstudie zeigt nun, die Sanierung ist möglich – für rund 17 Millionen Euro netto. So das Fazit von Henry Graichen, dem Sprecher der Steuerungsgruppe Neuseenland und Leipziger Landrat.

Seit 2021 ist der Störmthaler Kanal mit massiven Sperren gesichert. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Ob das allerdings die Rettung für die Gewässerverbindung zwischen dem Störmthaler und dem Markkleeberger See südlich von Leipzig bedeutet, ist offen. Der Bergbausanierer LMBV weist darauf hin, dass das Papier auf einem alten Sachstand von 2024 beruhe und eine neue Risikobewertung nötig sei.

Die Machbarkeitsstudie sei im März an die Mitglieder der Steuerungsgruppe Neuseenland verteilt worden, schreibt die LMBV auf ihrer Internetseite. Das Gremium koordiniert die Gewässerentwicklung in der ehemaligen Braunkohle-Tagebaulandschaft des Mitteldeutschen Reviers.

"Die Studie basiert auf dem Sachstand, wie er zum Zeitpunkt der Beauftragung (07/2024) bekannt war. Die Ergebnisse können somit nicht den aktuellsten Sachstand widerspiegeln", schrieb die LBMV.

In der Zwischenzeit mussten an dem Kanal und der dazugehörigen Schleuse zusätzliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen werden. Dadurch hätten sich wesentliche Einschätzungen verändert.