Drogen-Razzia in leer stehendem Haus in Sachsen: Polizei sichert säckeweise Beweise

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In Waldheim hat die Polizei am Donnerstag ein leer stehendes Haus durchsucht und massig Beweismittel, mutmaßlich Cannabis, sichergestellt.

Von Victoria Winkel

Waldheim - Drogenrazzia in Mittelsachsen: Am Donnerstag hat die Polizei ein leer stehendes Haus in Waldheim durchsucht.

Die Polizei brachte säckeweise Grünpflanzen aus dem Gebäude.
Die Polizei brachte säckeweise Grünpflanzen aus dem Gebäude.  © EHL/Dietmar Thomas

Der Einsatz fand in der Bergstraße statt. Laut Polizei wurde dort ein Gebäude durchsucht, in dem nach ersten Erkenntnissen keiner gemeldet ist. Es bestand aber ein Verdacht wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Das sollte sich auch bestätigen. Im Laufe der Durchsuchungen wurden verschiedene Beweismittel sichergestellt, deren Art und Umfang aktuell noch nicht komplett bekannt sind.

Man sah aber Einsatzkräfte, die säckeweise Grünpflanzen, mutmaßlich Cannabis, aus dem Gebäude brachten.

In dem leer stehenden Haus in der Bergstraße ist derzeit niemand gemeldet.
In dem leer stehenden Haus in der Bergstraße ist derzeit niemand gemeldet.  © EHL/Dietmar Thomas
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Während der Durchsuchungen kam es rund um die Bergstraße zu Einschränkungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Hintergründe.

Titelfoto: Bildmontage: EHL/Dietmar Thomas (2)

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