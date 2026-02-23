Pornostar Bonnie Blue nach "Zucht-Mission" angeblich schwanger: 400 "Daddys" kommen infrage

London - Anfang Februar hatte sich die Sex-hungrige Britin Bonnie Blue (26) von 400 Männern ungeschützt durchnehmen lassen . Ihr Ziel, geschwängert zu werden, konnte sie dabei offenbar erreichen. Nun beginnt die traurige Suche nach dem Vater des Porno-Babys.

Pornodarstellerin Bonnie Blue (26) ist nach eigenen Angaben schwanger. (Archivfoto) © SONNY TUMBELAKA / AFP

"Lol Leute, ich bin tatsächlich schwanger", erklärte die Pornodarstellerin in einem auf YouTube veröffentlichten Video am Sonntag. Die 26-jährige Blondine ließ sich dabei mit der Kamera begleiten, während sie in einer Klinik von einem maskierten Arzt einen Ultraschall durchführen ließ.

Um den Herzschlag des Fötus zu hören, sei es zwar noch zu früh, doch der angebliche Mediziner bestätigte, dass in Bonnies Bauch ein Baby heranwachsen würde. Zuvor hatte sie bereits einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera gehalten.

Ihren als "Zucht-Mission" vermarkteten Sex-Stunt erklärte sie damit zum "vollen Erfolg". Derweil hegen ihre Fans große Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Schwangerschaft. Viele vermuten dahinter vielmehr eine fragwürdige PR-Aktion, zumal sie gegenüber dem Magazin "US Weekly" im vergangenen Jahr erklärt hatte, dass sie auf natürlichem Wege gar nicht schwanger werden könne.

Auf der anderen Seite kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass die ungeschützte Massen-Penetration mit 400 Männern mit einem Baby im Bauch endet.