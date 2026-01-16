Potter-Promi lässt Fans über ihre Brüste entscheiden

Eine bekannte Schauspielerin will ihre Brüste machen lassen, doch über die Größe der Implantate sollen andere bestimmen.

Von Miriam Graf

London - Harry-Potter-Fans dürften die britische Schauspielerin Jessie Cave (38) als Zauberschülerin "Lavender Brown" kennen. Inzwischen ist sie erwachsen geworden und lässt fremde Männer über ihre Brüste entscheiden.

Früher spielte Jessie Cave eine Rolle bei Harry Potter, nun bedient sie einen Haarfetisch im Internet.
Der einstige Potter-Promi arbeitet jetzt auch als Influencer und bezirzt Fans mit Haarfetisch-Videos auf "Only Fans".

Aktuell ist sie unglücklich mit ihren Brüsten und plant, sich unters Messer zu legen, erzählte sie in ihrem Podcast "Before We Break Up".

"Meine Brüste gehörten mir zuletzt mit 26", klagte die fünffache Mutter.

Nun dürfen ihre Follower über die Größe ihrer geplanten Implantate entscheiden!

Fetisch-Einnahmen sollen Brüste bezahlen

Auf dieser Aufnahme von 2009 ist Jessie Cave (im pinken Kleid) noch eine brave Schauspielerin, hier unter anderem neben den Harry-Potter-Schauspielern Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson.
Sie wolle shoppen gehen, "vier verschieden große BHs kaufen, sie mit Socken stopfen und dann ein lustiges Video machen, wo ich frage: Welche Größe soll ich nehmen?", so Cave.

Und wurde dann wirklich deutlich: "Und die Fans auf OnlyFans dürfen meine Größe bestimmen." Ausgeschlossen sei lediglich Körbchengröße L.

Bezahlen will sie die neue Oberweite mit ihren Fetisch-Einnahmen.

Titelfoto: Instagram/jessiecave

