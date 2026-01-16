Potter-Promi lässt Fans über ihre Brüste entscheiden

London - Harry-Potter-Fans dürften die britische Schauspielerin Jessie Cave (38) als Zauberschülerin "Lavender Brown" kennen. Inzwischen ist sie erwachsen geworden und lässt fremde Männer über ihre Brüste entscheiden.

Früher spielte Jessie Cave eine Rolle bei Harry Potter, nun bedient sie einen Haarfetisch im Internet. © Instagram/jessiecave

Der einstige Potter-Promi arbeitet jetzt auch als Influencer und bezirzt Fans mit Haarfetisch-Videos auf "Only Fans".

Aktuell ist sie unglücklich mit ihren Brüsten und plant, sich unters Messer zu legen, erzählte sie in ihrem Podcast "Before We Break Up".

"Meine Brüste gehörten mir zuletzt mit 26", klagte die fünffache Mutter.

Nun dürfen ihre Follower über die Größe ihrer geplanten Implantate entscheiden!