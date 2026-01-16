Potter-Promi lässt Fans über ihre Brüste entscheiden
London - Harry-Potter-Fans dürften die britische Schauspielerin Jessie Cave (38) als Zauberschülerin "Lavender Brown" kennen. Inzwischen ist sie erwachsen geworden und lässt fremde Männer über ihre Brüste entscheiden.
Der einstige Potter-Promi arbeitet jetzt auch als Influencer und bezirzt Fans mit Haarfetisch-Videos auf "Only Fans".
Aktuell ist sie unglücklich mit ihren Brüsten und plant, sich unters Messer zu legen, erzählte sie in ihrem Podcast "Before We Break Up".
"Meine Brüste gehörten mir zuletzt mit 26", klagte die fünffache Mutter.
Nun dürfen ihre Follower über die Größe ihrer geplanten Implantate entscheiden!
Fetisch-Einnahmen sollen Brüste bezahlen
Sie wolle shoppen gehen, "vier verschieden große BHs kaufen, sie mit Socken stopfen und dann ein lustiges Video machen, wo ich frage: Welche Größe soll ich nehmen?", so Cave.
Und wurde dann wirklich deutlich: "Und die Fans auf OnlyFans dürfen meine Größe bestimmen." Ausgeschlossen sei lediglich Körbchengröße L.
Bezahlen will sie die neue Oberweite mit ihren Fetisch-Einnahmen.
Titelfoto: Instagram/jessiecave