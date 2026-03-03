Nach 18 Jahren streichen sie die Segel: Beliebtes Morning-Duo von 1LIVE hört auf
Köln - Paukenschlag beim WDR-Radiosender 1LIVE: Die Morningshow-Moderatoren Olli Briesch (51) und Michael Imhof (52) streichen nach rund 18 Jahren die Segel.
Seit 2007 moderiert das Duo im Wechsel mit weiteren Teams die Morgenshow beim Kölner Sender, nun wurde der Schlussspurt eingeleitet, wie Briesch und Imhof während der Sendung am Montag verraten haben.
"Ich bin unglaublich stolz auf all die lustigen, emotionalen und verrückten Radiomomente, die wir mit dem 1LIVE-Sektor erleben durften. Das war Radio mit viel Herz und wenig Schlaf", blickte Briesch mit Wehmut auf die vergangenen fast zwei Jahrzehnte zurück.
Kollege Imhof fügte hinzu: "Was wir mit Sender und vor allem dem 1LIVE Sektor erleben durften, reicht für mehrere Radio-Leben."
Auf seinem Facebook-Kanal hat Briesch außerdem einige weitere Details zum bevorstehenden Abschied verraten. Die letzte gemeinsame Morningshow mit seinem Kompagnon finde demnach am 20. März ab 5 Uhr bis in den frühen Abend hinein statt, ehe es eine große Aftershow mit Livepublikum im Kölner Gloria-Theater geben wird.
"Wir werden es noch einmal richtig krachen lassen und wollen mit jedem Einzelnen von euch feiern!", verspricht Briesch. Zumal das Abschiedsprogramm schon ab dem 16. März laufen wird: Gemeinsam mit prominenten Gästen wie dem Sängern Kamrad (28) und Mark Forster (43) sowie Comedian Tony Bauer (30) blicken Briesch und Imhof dann auf die vergangenen Jahre zurück.
Olli Briesch und Michael Imhof ab April wieder gemeinsam auf Sendung
Der Abschied von der Morningshow geschieht derweil offenbar auf eigenen Wunsch der beiden Moderatoren. "Wenn man authentisch und ehrlich bleiben möchte, kommt natürlich irgendwann der Gedanke: Wie lange dreht sich dieses Karussell eigentlich noch?", schreibt Briesch und ergänzt: "Irgendwann hast du das Gefühl: Vielleicht ist es Zeit, mal auszusteigen. Obwohl es noch schön ist. Zu gehen, wenn Ihr sagt: 'Schade.' Und nicht: 'wurde auch Zeit'".
Dass er gemeinsam mit Kumpel Imhof so lange auf Sendung war, mache ihn "sehr stolz", führt der 51-Jährige aus. Zumal die beiden "unfassbar viele besondere Radiomomente" erlebt hätten. Zu den Highlights zählen dabei etwa eine 48-Stunden-Nonstop-Sendung und Liveberichte aus einer Skigondel über Essen sowie dem WM-Flieger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Erlebnisse, die ich mein ganzes Leben nicht vergessen werde", ist sich Briesch sicher.
Komplett auf die beiden beliebten Moderatoren verzichten müssen WDR-Hörer indes nicht. Wie der TV-Sender mitgeteilt hat, wird Briesch ab dem 13. April im Wechsel mit Steffi Neu den WDR2-Vormittag moderieren, während Imhof ab dem 14. April in den Sendungen "Neugier genügt", "Tagesgespräch" und "Mittagsecho" auf WDR5 zu hören sein wird. Darüber hinaus wird das Duo ab dem 18. April eine neue gemeinsame Samstagssendung auf WDR2 starten.
Wer ihre Plätze in der beliebten Morningshow übernehmen wird, soll hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, teilt der WDR mit.
Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa, IMAGO / Marc John