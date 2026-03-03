Nach 18 Jahren streichen sie die Segel: Beliebtes Morning-Duo von 1LIVE hört auf

Köln - Paukenschlag beim WDR-Radiosender 1LIVE: Die Morningshow-Moderatoren Olli Briesch (51) und Michael Imhof (52) streichen nach rund 18 Jahren die Segel.

Seit 2007 haben Olli Briesch (51, l.) und Michael Imhof (52) im Wechsel mit anderen Teams die beliebte Morgenshow beim Kölner Radiosender moderiert. © IMAGO / Marc John

Seit 2007 moderiert das Duo im Wechsel mit weiteren Teams die Morgenshow beim Kölner Sender, nun wurde der Schlussspurt eingeleitet, wie Briesch und Imhof während der Sendung am Montag verraten haben.

"Ich bin unglaublich stolz auf all die lustigen, emotionalen und verrückten Radiomomente, die wir mit dem 1LIVE-Sektor erleben durften. Das war Radio mit viel Herz und wenig Schlaf", blickte Briesch mit Wehmut auf die vergangenen fast zwei Jahrzehnte zurück.

Kollege Imhof fügte hinzu: "Was wir mit Sender und vor allem dem 1LIVE Sektor erleben durften, reicht für mehrere Radio-Leben."

Auf seinem Facebook-Kanal hat Briesch außerdem einige weitere Details zum bevorstehenden Abschied verraten. Die letzte gemeinsame Morningshow mit seinem Kompagnon finde demnach am 20. März ab 5 Uhr bis in den frühen Abend hinein statt, ehe es eine große Aftershow mit Livepublikum im Kölner Gloria-Theater geben wird.

"Wir werden es noch einmal richtig krachen lassen und wollen mit jedem Einzelnen von euch feiern!", verspricht Briesch. Zumal das Abschiedsprogramm schon ab dem 16. März laufen wird: Gemeinsam mit prominenten Gästen wie dem Sängern Kamrad (28) und Mark Forster (43) sowie Comedian Tony Bauer (30) blicken Briesch und Imhof dann auf die vergangenen Jahre zurück.