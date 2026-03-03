Große Zweifel bei "Let's Dance"-Star Christina Hänni: Der Grund ist ihre Familie

Thun (Schweiz) - Seit rund eineinhalb Jahren schweben " Let's Dance "-Star Christina Hänni und ihr Ehemann Luca (31) im absoluten Baby-Glück. Doch jetzt gibt es bei der 36-Jährigen große Zweifel. Der Grund ist die weitere Familienplanung.

Profitänzerin Christina Hänni (36) hat große Zweifel, was die weitere Familienplanung angeht. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Denn im Rahmen einer Instagram-Fragerunde spricht die Profitänzerin jetzt über weiteren Nachwuchs mit ihrem Gatten.

"Ich weiß gar nicht, wie darauf antworten, weil es gibt kein klares Ja und kein klares Nein", gesteht die Wahl-Schweizerin gegenüber ihren etwa 373.000 Anhängern.

Immer wieder mache sich Christina Gedanken. "Geht es noch schöner? Wird es mit einem zweiten Kind noch schöner? Oder macht man damit was kaputt?", sind einige Dinge, die sie sich fragt.

Deshalb wolle die TV-Bekanntheit ein Geschwisterchen für ihre Tochter, die im Juni 2024 zur Welt gekommen und deren Name nicht bekannt ist, nicht ausschließen.

"Wir sind tendenziell, glaube ich, nichts gegenüber abgeneigt", gibt Christina ganz offen preis.