Große Zweifel bei "Let's Dance"-Star Christina Hänni: Der Grund ist ihre Familie
Thun (Schweiz) - Seit rund eineinhalb Jahren schweben "Let's Dance"-Star Christina Hänni und ihr Ehemann Luca (31) im absoluten Baby-Glück. Doch jetzt gibt es bei der 36-Jährigen große Zweifel. Der Grund ist die weitere Familienplanung.
Denn im Rahmen einer Instagram-Fragerunde spricht die Profitänzerin jetzt über weiteren Nachwuchs mit ihrem Gatten.
"Ich weiß gar nicht, wie darauf antworten, weil es gibt kein klares Ja und kein klares Nein", gesteht die Wahl-Schweizerin gegenüber ihren etwa 373.000 Anhängern.
Immer wieder mache sich Christina Gedanken. "Geht es noch schöner? Wird es mit einem zweiten Kind noch schöner? Oder macht man damit was kaputt?", sind einige Dinge, die sie sich fragt.
Deshalb wolle die TV-Bekanntheit ein Geschwisterchen für ihre Tochter, die im Juni 2024 zur Welt gekommen und deren Name nicht bekannt ist, nicht ausschließen.
"Wir sind tendenziell, glaube ich, nichts gegenüber abgeneigt", gibt Christina ganz offen preis.
"Let's Dance"-Star Christina Hänni nimmt Schwangerschaftsgerüchten den Wind aus den Segeln
Allerdings habe das Paar derzeit auch keinen akuten Kinderwunsch, denn aktuell sei alles "so schön und perfekt", wie sie im Austausch mit ihren Followern nochmals hervorhebt.
"Wir lassen es jeden Tag auf uns zukommen und genießen erst einmal die Zeit mit unserer Kleinen", erklärt der "Let's Dance"-Star weiter.
In diesem Jahr fehlt die 36-Jährige bei der beliebten RTL-Tanzshow, was dazu geführt hat, dass es bereits erste Gerüchte um eine erneute Schwangerschaft gegeben hatte.
Diesen nahm die Ehefrau des ehemaligen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar" aber direkt den Wind aus den Segeln.
"Und gleich ein paar Sachen vorweg: Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit", stellte der "Dancing Star" von 2020 schon kurz nach der Bekanntgabe klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)