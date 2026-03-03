Brisante Alkohol-Ankündigung von Steff Jerkel: "Dann geh ich sternhagelvoll zum Standesamt"
Cala Rajada (Mallorca) - Ende Juni wollen sich Steff Jerkel (57) und seine Peggy Jerofke (49) nach jahrelangem Warten endlich das Jawort geben. In Sachen Hochzeitsvorbereitungen und Details hat der TV-Auswanderer jüngst seine ganz eigenen Vorstellungen verraten - inklusive Suff-Ankündigung!
Mehr als zwei Jahre liegen zwischen der Hammer-Verlobung in "Sharky's Sportsbar" und dem langersehnten Tag der Tage.
Im Gespräch mit der Mallorca Zeitung lässt der 57-Jährige nun einen Blick hinter die Kulissen zu und verrät, dass seine Auserwählte die mit Abstand größere Entscheidungsmacht in ihren Händen hat.
Denn: Statt um seine eigene Traumhochzeit kümmert sich Steff - zwei Jahre nach der Verlobung - aktuell nur um sein "OnlyFans"-Villaprojekt. "Ich kümmere mich gerade um alles, nur nicht um die Hochzeit", gibt er zu.
Stattdessen bleiben die meisten Aufgaben an Peggy kleben, die zwar von einer Hochzeitsplanerin unterstützt wird, aber zeitgleich auch die nächste Saison ihrer Bar "Tiki Beach" vorantreiben muss.
Für seinen schönsten Tag im Leben hat der umstrittene Realitystar aber nur ein Ziel: "Ich mach die freie Trauung und dann geh ich sternhagelvoll zum Standesamt am nächsten Tag."
Feuchte Ansage von Steff Jerkel an seine Peggy
Bis dahin bringt sich Steff an mancher Stelle aber doch noch ein - irgendwie. Zum Beispiel beim Thema Hochzeitstorte und Afterparty. Da übernimmt der 57-Jährige nämlich in Eigenregie, lässt sich dabei nicht von Peggy hineinreden.
"Ich finde Hochzeitstorten genial. Und meine muss speziell werden. Meine Tochter hat letztens schon eine gezeichnet, wie sie die haben will. Dann machen wir die Farben." In Sachen Party will er es unmittelbar nach dem Tausch der Ringe richtig krachen lassen.
Auch, wenn es keine 200.000 Euro teure Mega-Party werden wird. "Da wünsche ich mir nur, dass wir alle nachher in den Pool springen. Ich werde auch Peggy mit ihrem Kleid da reinziehen."
Den genauen Austragungsort der Hochzeit am 26. Juni will Steff am Ende aber nicht verraten. Lediglich "Hier in der Ecke" ist aus ihm herauszukitzeln.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke, Screenshot/Instagram/Steff Jerkel