Brisante Alkohol-Ankündigung von Steff Jerkel: "Dann geh ich sternhagelvoll zum Standesamt"

Cala Rajada (Mallorca) - Ende Juni wollen sich Steff Jerkel (57) und seine Peggy Jerofke (49) nach jahrelangem Warten endlich das Jawort geben. In Sachen Hochzeitsvorbereitungen und Details hat der TV-Auswanderer jüngst seine ganz eigenen Vorstellungen verraten - inklusive Suff-Ankündigung!

Zwei Jahre nach der Verlobung wollen Steff Jerkel (57) und Peggy Jerofke (49) am 26. Juni auf Mallorca heiraten. © Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Mehr als zwei Jahre liegen zwischen der Hammer-Verlobung in "Sharky's Sportsbar" und dem langersehnten Tag der Tage.

Im Gespräch mit der Mallorca Zeitung lässt der 57-Jährige nun einen Blick hinter die Kulissen zu und verrät, dass seine Auserwählte die mit Abstand größere Entscheidungsmacht in ihren Händen hat.

Denn: Statt um seine eigene Traumhochzeit kümmert sich Steff - zwei Jahre nach der Verlobung - aktuell nur um sein "OnlyFans"-Villaprojekt. "Ich kümmere mich gerade um alles, nur nicht um die Hochzeit", gibt er zu.

Stattdessen bleiben die meisten Aufgaben an Peggy kleben, die zwar von einer Hochzeitsplanerin unterstützt wird, aber zeitgleich auch die nächste Saison ihrer Bar "Tiki Beach" vorantreiben muss.

Für seinen schönsten Tag im Leben hat der umstrittene Realitystar aber nur ein Ziel: "Ich mach die freie Trauung und dann geh ich sternhagelvoll zum Standesamt am nächsten Tag."