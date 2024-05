Fiese Intrige bei "Prominent Getrennt": "Bist ein richtig manipulatives Miststück!"

Der will sich jedoch erst das "Go" seiner Teampartnerin Melina Hoch (27) einholen, die von dem Plan wenig begeistert scheint. "Du bist ein richtig manipulatives Miststück!", lässt die Kölnerin Mike wissen, bläst sein Vorhaben aber auch nicht ab.

Die hatten sich zuvor nämlich versprochen, sich nicht gegenseitig zu nominieren, was Mike gehörig stinkt. Um "die verdammte 'Broschaft' aufzulösen" und Max samt Ex-Freundin Luisa Früh (22) in den Flieger Richtung Heimat zu setzen, bedarf es jedoch Verbündeter. So flüstert der 36-Jährige erst Konkurrent Lukas Baltruschat (29) sein Vorhaben ins Ohr und versucht wenig später auch Ex-"Love Island"-Gewinner Tim Kühnel (27) mit ins Allianz-Boot zu holen.

Nachdem die Gruppe bei der vergangenen Nominierung Gina Beckmann (23) und Emily (24) nach Hause geschickt und das Frauen-Duo - nebst Mittelfinger und einem freundlichen Abschiedsgruß ("Ihr könnt mich am Ar*** lecken") - das Feld geräumt hat, kehrt kurzzeitig Ruhe in die "Villa der Verflossenen" ein. Die währt jedoch nicht lange, denn Mike treibt nach dem Auszug der Girls sein Allianz-Unwesen.

Tim und Melina beweisen nicht nur Ruhe und Kraft, sondern auch Köpfchen und sichern sich schließlich mit 14 richtig beantworteten Fragen den Nominierungsschutz. Von dieser Leistung kann die Konkurrenz nur träumen, scheitert nicht nur an sämtlichen Fragen, sondern auch am Teamwork.

Beim nächsten Safety-Spiel "Leck nicht" werden die Paare in Boote gesetzt, die passenderweise den Namen "Versunkene Liebe" tragen. Es gilt, gleichzeitig in puncto Allgemeinwissen und Ruderkunst zu glänzen, um nicht samt Bötchen abzusaufen - was tatsächlich nur einem Paar gelingt.

Mike Cees nimmt den Mund vor dem Gruppenspiel wieder mal ziemlich voll - und kann hinterher erneut nicht abliefern. © RTL

In luftiger Höhe müssen die Promis sich an einer Sprossenleiter entlang hangeln und ihren zugewiesenen Betrag in Form eines Geldsacks sichern, ehe sie sich samt Sack (natürlich gesichert) in die Tiefe stürzen müssen.

Mikes (im übertragenen Sinn) gigantisches Mundwerk ist plötzlich ganz kleinlaut, seine Hosen dafür gestrichen voll. Während Tim den zugegebenermaßen einfachsten Betrag von 100 Euro souverän sichert, hangelt sich der 36-Jährige als Zweiter in der Abfolge ungelenk voran, verliert kurz vor seinem Sack die Kraft, gibt einen hysterischen Schrei ab und hängt schließlich in den Seilen.

Schuld ist hinterher natürlich nicht Mikes Unvermögen, sondern die "selten dämliche Einteilung" von Melina und Tim. Ist klar.

Seine Mitstreiter tun es ihm unterdessen gleich, sodass am Ende gerade mal klägliche 100 Euro gesichert werden. Die Gewinnsumme schrumpft damit munter weiter, beträgt inzwischen nur noch 35.500 von einst 100.000 Euro. "Am Ende müssen wir noch draufzahlen, wenn's so weitergeht", schlussfolgert Tim.