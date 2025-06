Reality-Star hat in einer Nacht Sex mit zwei Schwestern - doch eine weiß nichts davon

Marc-Robin prahlt in der Ex On The Beach Villa, dass er in der gleichen Nacht mit zwei Schwestern geschlafen hat. Doch die eine weiß bis heute nichts davon.

Von Karolin Wiltgrupp

Mexiko - Mehrere Exits und Neuzugänge sorgen für frischen Wind bei "Ex On The Beach". Der "typisch italienische Macho" Fabio (35) weckt bei Reality-Teilnehmer Marc-Robin (31) feuchtfröhliche Erinnerungen: Er hat vor einiger Zeit mit dessen Ex Marlisa (35) geschlafen - doch das ist noch nicht die ganze Geschichte!

Findet sein Techtelmechtel mit zwei Schwestern total amüsant: Marc-Robin (31). © Screenshot/RTL+ "Ich habe eine Leiche im Keller, von der sie nichts weiß", droppte der "Temptation Island"-Fremdgänger bereits in einer früheren "Ex On The Beach"-Folge. Damit teasert Marc-Robin seine Liebesnacht mit Marlisa - und ihrer Schwester an. Nur zwei Stunden bevor er mit der 35-Jährigen intim geworden ist, soll er auch mit ihrer Schwester ins Bett gehüpft sein! "Wenn die das wüsste, dann gibt es richtig Stress", ahnt der 31-Jährige, der mit seiner Prognose genau richtig liegt (Spoiler). Doch bevor Marlisa in der Villa ankommt und die Horror-Nachricht von Marc-Robin höchstpersönlich überbracht bekommt, hat die Blondine noch eine Rechnung mit ihrem Ex Fabio offen. Nach einem Jahr Beziehung habe er die Berlinerin einfach geghostet. Seine Erklärung: Marlisa hatte "zu viel Kontakt" zu ihren Ex-Lovern auf Instagram. Da besteht auf jeden Fall noch viel Redebedarf ...

Marlisa (35) hat NOCH keine Ahnung, dass Marc-Robin sie mit ihrer Schwester betrogen hat. © Screenshot/RTL+

Drama gibt es auch mit Ex Fabio (35). © Screenshot/RTL+

Ex On The Beach: Joshua entscheidet sich gegen seine Ex Bianca

Bianca (23) kann nicht fassen, dass Joshua sie schon wieder maßlos enttäuscht hat. © Screenshot/RTL+ Während eine Versöhnung bei Marlisa und Fabio noch ausstehen könnte, ist die Messe bei Joshua (25) und Bianca (23) nach ewigem On-Off nun endgültig gelesen. Weil Bianca zuvor für den Exit von Reality-Legende Calvin Kleinen (33) gestimmt und sich somit nicht, wie Joshua, gegen Marc-Robin entschieden hat, schließt der Student ein Comeback mit seiner einstigen Jugendliebe aus. "Das Miteinander funktioniert nicht", so der Aachener. Die 23-Jährige dagegen fühlt sich von ihrem Ex nach Strich und Faden "verar***t". Die Krönung der ganzen Tragödie folgt prompt, als Joshua bei "Ex Or Next" ausgerechnet seine Verflossene aus der Villa wirft.

Fühlt sich gut mit seiner Entscheidung, seine Ex aus der Villa geworfen zu haben: Joshua (25). © Screenshot/RTL+