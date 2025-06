05.06.2025 09:03 563 "Ex on the Beach"-Franzi zu Bett-Geschichte mit Calvin: "Einiges richtig gemacht"

Ex on the Beach-Kandidatin Franzi äußerste sich in einem Q&A auf Instagram ausführlich zu ihrem intimen Techtelmechtel mit Calvin am Beginn der Show.

Von Florian Gürtler

Kassel - Die aktuelle Staffel von "Ex on the Beach" startete mit hemmungslosen Leidenschaften: Franzi (30) und Calvin (32) brachten die Laken sprichwörtlich zum Glühen - vor laufender Kamera! Inzwischen ist die gelernte Erzieherin aus Nordhessen aus der Reality-Show ausgeschieden, in einem Q&A auf Instagram blickte sie am Mittwoch auf das Techtelmechtel zurück. Alles in Kürze Franzi und Calvin hatten eine Affäre in "Ex on the Beach"

Franzi schämt sich nicht für die Beziehung

Ihr Umfeld findet ihre Offenheit menschlich

Franzi ist stolz auf ihre Ehrlichkeit

Sie bleibt sich selbst treu Mehr anzeigen Franzi (30) hat schon einige Reality-Stationen hinter sich: Sie war "Bachelor"-Kandidatin, trat bei "Are You The One" auf und zuletzt bei "Ex on the Beach". © Screenshot/Instagram/ziskat "Was sagen Deine Familie und alten Kollegen zu Se* vor der Kamera?", wollte ein Fan von der 30-Jährigen wissen. Franziska Temme, so der bürgerliche Name der Reality-Darstellerin, begann ihre schriftliche Erwiderung mit einem offenen Geständnis: "Natürlich schäme ich mich im Nachhinein ein Stück weit." Allerdings nicht, weil sie es grundsätzlich bereue, mit Calvin im Bett zusammengekommen zu sein, sondern weil sie nun wisse, "wie öffentlich das Ganze geworden ist". Ex on the Beach Kampf um Reality-Single eskaliert komplett: "Du bist eine Schlampe" "Aber ich versuche, mit dieser Erfahrung ehrlich und reif umzugehen", hieß es weiter. Sie habe sich in diesem Moment einfach treiben lassen, und dann sei es passiert. Franzi Temme zu Intim-Szene bei "Ex on the Beach" mit Calvin: "Die meisten fanden es menschlich" In einem Q&A äußerte sich die 30-Jährige zu ihrem Techtelmechtel mit dem 32-jährigen Calvin bei "Ex on the Beach". © Screenshot/Instagram/ziskat Danach kam die ehemalige "Are You The One"- und "Bachelor"-Kandidatin auf ihre Familie und ihre Freunde zu sprechen: Ihr Umfeld habe die Geschichte mit Calvin natürlich mitbekommen, habe dies ihr gegenüber aber "überhaupt nicht überdramatisiert". "Im Gegenteil: Die meisten fanden es menschlich und waren eher stolz darauf, wie offen und ehrlich ich mit der Situation umgehe", freute sich die 30-Jährige. Franzi, die mit polnisch-katholischer Prägung aufgewachsen ist, schloss daraus, "dass ich offenbar einiges richtig gemacht habe, nämlich ich selbst geblieben zu sein". Ex on the Beach "Fühle mich richtig eklig": Reality-Star macht im Bett mit zwei Ex-Frauen rum Denn sie sei lieber jemand, "der echt lebt, als jemand, der sich aus Angst vor Meinung verbiegt", endete das Statement der Reality-Darstellerin.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/ziskat