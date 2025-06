Drama um Reality-Boys: Sex in der Villa, jede Menge Frauen am Start: "Wir sind ehrliche Arschlöcher"

In der neunten und zehnten Folge von Ex On The Beach kochen die Gefühle hoch. Es gibt Tränen und jede Menge Drama - mittendrin: Marvin Kleinen.

Von Karolin Wiltgrupp

Mexiko - Sex, Gefühle, Tränen und Drama bei "Ex On The Beach". Mittelpunkt der ganzen Misere: Marvin Kleinen (30). Erst nähert sich der kleine Bruder von Calvin (33) wieder seiner Ex Jennifer (27) an, dann kommt ausgerechnet eine weitere Verflossene des Frauenschwarms in die Villa. Das Chaos ist perfekt!

Marvin (30) hat angeblich noch Gefühle für seine Ex Jennifer (27). © Screenshot/RTL+ Nachdem das Terror-Tablet das On-off-Pärchen Nastasia (24) und Tobias (26) unvermittelt aus der Villa geschmissen hatte, kommen Marvin und Jennifer beim Raucher-Plätzchen ins Gespräch. Beide offenbaren, dass sie wohl noch Gefühle füreinander haben. Doch als der 30-Jährige gesteht, in Mexiko bereits mit zwei Frauen geschlafen zu haben, kommen der Kölnerin Zweifel: "Du bist doch gar nicht so." Sie habe zwar die Beziehung beendet, würde ihm gegenüber aber "Hass" empfinden. "Keine Ahnung, wie wir das hier machen sollen überhaupt", ist Marvin mit der Situation komplett überfordert. Auf den Reality-Star warten aber noch weitere "Baustellen". Während auch seine ehemalige Flamme Marta (24) noch Interesse an dem Gigolo hat, will Ex Nummer 3, Shakira (26), bei der anstehenden Cowboy-Party ein Hühnchen mit Marvin rupfen. Auch Show-Genosse Joshua "Joshi" (25) ist mit seinen Gefühlen für seine Verflossene Bianca (23) und seiner Leidenschaft für andere Frauen im Zwiespalt: "Wir sind zwar Arschlöcher, aber dafür ehrliche Arschlöcher."

Shakira (26) ist Marvins dritte Ex. Sie will ihm ordentlich den Marsch blasen. © Screenshot/RTL+

Der 30-Jährige ist mit so vielen Exen in der Villa überfordert. © Screenshot/RTL+

Auch Joshua "Joshi" (25) lässt nichts anbrennen. © Screenshot/RTL+

Wirrwarr bei Joshua: Gefühle für die Ex, kuschelt aber mit einer anderen im Bett

Bianca (23, r.) fragt sich: Was macht ihr Ex Joshua mit Sahel (25) im Bett? © Screenshot/RTL+ Der Student weiß genau, wovon er spricht, denn er selbst hat offenbar keinen Plan, was er wirklich will. Erst bandelt der Aachener mit Sahel (25) an, um nur wenige Stunden später mit Linda (24) und seiner Ex Bianca am Rainbow Beach wild herumzuknutschen. Letzterer fällt dabei plötzlich ein, dass Joshua bei ihr jetzt doch wieder "ganz weit oben steht", nachdem sie die vergangene Zeit intensiv mit Nana (35) geturtelt hatte. Umso irritierter ist Bianca, als Joshua und Sahel bei einer Party am Pool zusammen verschwinden. Oben im Zimmer macht die ehemalige GNTM-Teilnehmerin eine schockierende Entdeckung: Ihr Ex liegt mit der 25-Jährigen eng umschlungen im Bett.

Bianca weiß nicht, ob sie Joshua trauen kann. © Screenshot/RTL+