Influencerin bucht 500-Euro-VIP-Lounge am BER nur für ihren Hund: "Wir sind richtig wichtig"
Berlin - Uff bzw. Wuff! Für ihren Hund ist der ehemaligen Big-Brother-Bewohnerin Isabell Hendl (40) nichts zu teuer. Was sind da schon 500 Euro? Reicht das Budget für die meisten für mindestens einen Kurz-Urlaub, gönnt sich die Influencerin dafür die VIP-Lounge. Nicht aber für sich, sondern für ihre Hündin!
Schon die Ankunft muss so sein, wie es sich für ein TV-Gesicht gehört. Mit der Limousine geht es direkt in die VIP-Lounge.
"Wir sind jetzt einfach richtige VIPs hier. Wir sind richtig wichtig", freut sich die Blondine in der Stern TV-Reportage (Abrufbar in der Mediathek bei RTL+) über den Hauptstadtflughafen BER.
Ganze 500 Euro lässt sich die Nürnbergerin die Dienste kosten - um die Zeit bis zum Abflug so entspannt wie möglich zu überbrücken. Bei einem Inlandsflug vom BER nach Köln. Flugdauer: eine Stunde.
Ihr Yorkshire Terrier ist allerdings noch Jungfrau. "Es geht darum, dass mein Hund es richtig gemütlich hat. Es ist ihr erster Flug. Sie soll beruhigt ins Flugzeug steigen", so Hendl. "Für meinen Hund tu’ ich alles. Egal was. Mein letzter Senf."
Der erste Eindruck von der großen VIP-Lounge ist schonmal positiv. Auch Hündin Belle ist begeistert. Statt wie normalerweise aus dem Mini-Napf trinkt die verwöhnte Hunde-Dame sogar das Wasser aus einem normalen Napf. Die logische Schlussfolgerung: "Das ist ein Zeichen, dass sie sehr durstig ist. Das würde sie sonst nie machen."
Limousine fährt VIPs aufs Vorfeld des Hauptstadtflughafen BER
Doch auch ihre Halterin ist nicht immer leicht zufriedenzustellen. Der Salat, den sie vor dem Abflug noch bekommt, schmeckt der Beauty so gar nicht. "Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Das werde ich auch so sagen."
Für Service-Mitarbeiter Michael G. ist das aber kein Problem. Trotz Zeitdruck - der Flieger wartet auch nicht auf Promi-Damen und ihren Hund - holt er prompt ein neues Gericht.
Und auch seine Aussage hat er mit Sicherheit nicht so gemeint: "Je unbekannter die Leute sind und je weniger sie solche VIP-Services kennen, wollen sie natürlich alles ausprobieren und auch mal die Grenzen ausprobieren", gibt er Isabell Hendl bestimmt unbeabsichtigt leicht einen mit. Immerhin hat die Ex-Big-Brother-Teilnehmerin 45.400 Follower auf Instagram. Das sind nur 300 weniger als die Instagramseite vom Flughafen BER.
Der lästige Check-Inn mit dem Fußvolk bzw. der Business-Class bleibt ihr und ihrer Hündin nach der Salat-Katastrophe aber immerhin erspart. Mit der Limousine geht es direkt aufs Vorfeld und dann direkt in den Eurowings-Flieger. Bleibt nur die Frage, ob sich der Aufwand gelohnt hat? "Für mich ist es unglaublich wichtig, dass es ihr gutgeht, dass keiner sie stört. Sie ist ja jetzt auch ganz gechillt. Ich würde wirklich alles für meinen Hund tun", so Isabell.
Nur die Hundemassage gegen das nötige Kleingeld war dann doch nicht drin. Ihr Haustier wird es ihr verzeihen. Vielleicht.
Titelfoto: RTL