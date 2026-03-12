Influencerin bucht 500-Euro-VIP-Lounge am BER nur für ihren Hund: "Wir sind richtig wichtig"

Berlin - Uff bzw. Wuff! Für ihren Hund ist der ehemaligen Big-Brother-Bewohnerin Isabell Hendl (40) nichts zu teuer. Was sind da schon 500 Euro? Reicht das Budget für die meisten für mindestens einen Kurz-Urlaub, gönnt sich die Influencerin dafür die VIP-Lounge. Nicht aber für sich, sondern für ihre Hündin !

Isabell Hendl (40, r.) würde für Hündin Belle alles tun. © RTL

Schon die Ankunft muss so sein, wie es sich für ein TV-Gesicht gehört. Mit der Limousine geht es direkt in die VIP-Lounge.

"Wir sind jetzt einfach richtige VIPs hier. Wir sind richtig wichtig", freut sich die Blondine in der Stern TV-Reportage (Abrufbar in der Mediathek bei RTL+) über den Hauptstadtflughafen BER.

Ganze 500 Euro lässt sich die Nürnbergerin die Dienste kosten - um die Zeit bis zum Abflug so entspannt wie möglich zu überbrücken. Bei einem Inlandsflug vom BER nach Köln. Flugdauer: eine Stunde.

Ihr Yorkshire Terrier ist allerdings noch Jungfrau. "Es geht darum, dass mein Hund es richtig gemütlich hat. Es ist ihr erster Flug. Sie soll beruhigt ins Flugzeug steigen", so Hendl. "Für meinen Hund tu’ ich alles. Egal was. Mein letzter Senf."

Der erste Eindruck von der großen VIP-Lounge ist schonmal positiv. Auch Hündin Belle ist begeistert. Statt wie normalerweise aus dem Mini-Napf trinkt die verwöhnte Hunde-Dame sogar das Wasser aus einem normalen Napf. Die logische Schlussfolgerung: "Das ist ein Zeichen, dass sie sehr durstig ist. Das würde sie sonst nie machen."