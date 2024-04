Realityshow-Teilnehmerin enthüllt sexuellen Übergriff - "Habe mehrfach Nein gesagt"

Köln - Eine Teilnehmerin einer Reality-TV-Show hat jüngst von einem krassen Vorfall am Set berichtet. Laut der Frau soll es während ihrer Teilnahme an einem RTL-Format zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Doch damit nicht genug: Ein Mitarbeiter der Produktion musste einschreiten, um Schlimmeres zu verhindern!

Die Frau hatte an einer RTL-Reality-TV-Show teilgenommen, als es zu dem Übergriff kam. © Thomas Banneyer/dpa

Es sind heftige Anschuldigungen, die nun bekannt geworden sind.

Wie die Kandidatin, die anonym bleiben will, jüngst in der SWR-Sendung "Vollbild" enthüllte, war es am Set einer bekannten RTL-Realityshow zu dem heftigen Übergriff gekommen.

In welchem Format sich die mutmaßliche Tat ereignet hatte, blieb dabei zum Schutz der Zeugin unter Verschluss.

Wie die Frau schilderte, hatte sich der Übergriff im Rahmen einer Party ereignet. Demnach hatte die Produktion - laut der Frau wie jeden Abend - reichlich Alkohol besorgt, als die Zeugin mit einem männlichen Teilnehmer im Pool gelandet sei.

Dort habe der Mann dann angefangen, der Teilnehmerin gegen ihren Willen in den Schritt zu fassen, habe versucht, ihr und auch einer anderen Kandidatin "ins Höschen zu greifen", wie es hieß.

Doch damit nicht genug!