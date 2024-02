Amira Pocher auf der Suche nach sich selbst? Damit bringt sie ihre Fans ins Grübeln

Seit der Trennung von Olli verliert sich Amira Pocher regelmäßig in tiefgründigen Büchern der Persönlichkeitsentwicklung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Seit einem guten halben Jahr sind die Zweifach-Mama und Skandal-Comedian Oliver Pocher (46) inzwischen offiziell getrennt.

Hinter den privaten Kulissen dürfte das Ehe-Drama wohl schon länger beschlossene Sache gewesen sein. Immer wieder deutete die Moderatorin in der Vergangenheit an, wie es um ihr Seelenheil bestellt war.

Statt aber ausreichend Worte zu benutzen, die sie im Podcast "Liebes Leben" meist verliert, verwendet die gebürtige Österreicherin immer wieder verheißungsvolle Buchtitel.

So auch in diesem Fall! Zum Start in die neue Woche ließ die 31-Jährige mit dem Buch "Warum wir denken, was wir denken. Wie unsere Überzeugungen und Mythen entstehen" aufhorchen.