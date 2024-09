Fabian seit 30 Jahren auf der Reeperbahn: "Suche Frauen, die sich nicht zu sechst 'ne Dose Bier teilen"

Fabian feiert 50. Geburtstag. © RTLZWEI

Einem bekannten Gesicht der "Großen Freiheit" steht ein großer Tag bevor. Fabian wird bald 50. Zu diesem Ehrentag plant Ali ein Überraschungsgeschenk. Der Betriebsleiter des Lokals "Olivias Wilde Jungs" will den zwölf Jahre alten Hocker des Koberers aufmotzen.

Mit der Unterstützung von Dragqueen Vanity Trash und Tresenkraft Laura - glücklicherweise gelernte Tischlerin - wird das Sitzmobiliar abgeschliffen, schwarz lackiert sowie mit LED-Beleuchtung und sogar einem Heizkissen ausgestattet. Ein echter Hingucker!

Doch bevor Fabian, der seit 30 Jahren in verschiedenen Lokalitäten auf der Reeperbahn gearbeitet hat, sein Geschenk überreicht bekommt, steht eine weitere Schicht an. Mit dem Ziel, möglichst viele Frauen für je 15 Euro in die Menstrip-Bar zu locken.

Er suche attraktive junge Frauen, "die auch das Geld haben und nicht nur rumlaufen oder sich am Kiosk zu sechst 'ne Dose Bier teilen". Eine der Besucherinnen darf sich auf eine hautnahe Stripshow von Neuzugang Ruben aus Las Vegas freuen. "Er macht die Bauarbeiter-Show und kommt mit seinem Schlaghammer", kündigt Ali an.