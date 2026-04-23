Russell Brand gesteht: "Habe mit einer 16-Jährigen geschlafen, als ich 30 war"

New York City (USA) - Dem britischen Schauspieler und Comedian Russell Brand (50) werden seit Jahren teils schwere sexuelle Übergriffe vorgeworfen! In einer US-Show legt der 50-Jährige jetzt ein schockierendes Geständnis ab.

Der Comedian Russell Brand (50) berichtete in einer US-Show von seinem Umgang mit Frauen. (Archivfoto) © Amy Sussman/Getty Images/AFP

"Tatsache ist, dass in Europa und im Vereinigten Königreich, wo ich herkomme, das Schutzalter bei 16 Jahren liegt. Und ich habe mit einer 16-Jährigen geschlafen, als ich 30 war", so Brand am Mittwoch in der Sendung "The Megyn Kelly Show".

Den Sex mit einer Jugendlichen rechtfertigt er mit seiner damaligen Unreife und erklärt: "Als ich 30 war, war ich ein ganz anderer Mensch."

Dennoch: Brand weiß anscheinend, dass er seinen Promi-Status egoistisch ausgenutzt habe. "Einvernehmlicher Sex mit verschiedenen Menschen, wenn ein starkes Machtgefälle besteht [...], beinhaltet meiner Meinung nach Ausbeutung", so der Brite.

2023 wurden dem Ex-Mann der Popsängerin Katy Perry (41) laut Berichten erstmals von vier Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Brand wies das stets zurück. Wie er in den sozialen Medien erklärte, sei alles einvernehmlich gewesen.