Katy Perrys Ex: Schauspieler Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

Russell Brand (50) ist wegen Vergewaltigung angeklagt worden. (Archivfoto) © James Manning/PA Wire/dpa

Wie die Metropolitan Police am Freitag bekannt gab, werden dem 50-Jährigen vier Taten in Bournemouth und London im Zeitraum von 1999 bis 2005 zur Last gelegt, die sich auf jeweils unterschiedliche Frauen beziehen.

Der leitende Ermittler Andy Murphy sagte: "Die Frauen, die Anzeigen erstattet haben, werden weiterhin von speziell geschulten Beamten unterstützt." Die Ermittlungen dauern an.

Derweil nahm Russell Brand bereits Stellung zu den Anklagepunkten. Auf Instagram bestritt der Schauspieler unter dem Titel "Meine Antwort" die Anschuldigungen: "Ich war drogenabhängig, sexsüchtig und ein Schwachkopf, aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich habe nie etwas ohne meine Zustimmung getan, und ich bete, dass ihr das in meinen Augen sehen könnt", so der 50-Jährige.