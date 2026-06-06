Schlüpfriger Talk von Samira Yavuz: Darauf steht sie im Bett überhaupt nicht
Regensburg - Schlüpfrige Details von Samira Yavuz (32)! Die Single-Mama hat in ihrem Podcast kein Blatt vor den Mund genommen und ausgiebig darüber gesprochen, was sie beim Liebesspiel überhaupt nicht geil findet.
Dass die Zweifach-Mama nicht auf den Mund gefallen ist und heraushaut, was sie denkt, dürfte spätestens seit dem öffentlichen Clinch mit Eva Benetatou (34) klar sein.
Jetzt hat sich die Ex von Serkan Yavuz (33) aber einem ganz anderen Thema gewidmet - nämlich ungewöhnlichen Vorlieben im Bett.
In der neuesten Ausgabe von "Character Mode" stellt die diesjährige Dschungelcamperin im Gespräch mit Freundin Kessy klar, dass sie von Ohrfeigen, Anspucken oder sogar härteren Schlägen Abstand hält.
"Also ich finde es gar nicht geil, wenn einer irgendwie denkt, er kann mich anpacken oder mir ins Gesicht watschen oder mich verdreschen oder so."
Immer mal wieder scheinen sich ihre Freundinnen nämlich über derartige Praktiken zu unterhalten, erklärt sie. Sie selbst will so was aber nicht zwischen die Laken lassen.
Samira Yavuz spricht offen über No-Gos im Bett
Stattdessen hat sie eher harmlosere Vorstellungen, schildert sie. "So ein Klaps auf den Hintern, da kann man drüber reden, das ist okay. Aber so irgendwo ins Gesicht?!"
Im Rahmen des Erlaubten sei bei ihr hier und da mal eine "Hand am Hals", sagt sie. Härter mag sie es - im Vergleich zu anderen Frauen - aber überhaupt nicht.
"Mögen wir das nicht alle ein bisschen fester? Ja, aber diese Frauen, die sagen: 'Dann würgt der mich so richtig.' Dann stelle ich mir so eine Kuh vor, die Augäpfel kommen schon raus. Die Hauptschlagader im Hirn stellt sich auf. Da denke ich mir: Sorry, Maus, aber das ist doch auch nicht geil."
Zum Ende des pikanten Talks hält Samira eine Sache unmissverständlich fest: "Ich möchte immer noch wie die Göttin aussehen, wie die ich mich fühle."
Titelfoto: IMAGO / Future Image