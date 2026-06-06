Schlüpfriger Talk von Samira Yavuz: Darauf steht sie im Bett überhaupt nicht

Regensburg - Schlüpfrige Details von Samira Yavuz (32)! Die Single-Mama hat in ihrem Podcast kein Blatt vor den Mund genommen und ausgiebig darüber gesprochen, was sie beim Liebesspiel überhaupt nicht geil findet.

Im Dschungelcamp kam es kurzzeitig zur pikanten Aussprache zwischen Samira (32, l.) und Eva (34). © RTL/DPA

Dass die Zweifach-Mama nicht auf den Mund gefallen ist und heraushaut, was sie denkt, dürfte spätestens seit dem öffentlichen Clinch mit Eva Benetatou (34) klar sein.

Jetzt hat sich die Ex von Serkan Yavuz (33) aber einem ganz anderen Thema gewidmet - nämlich ungewöhnlichen Vorlieben im Bett.

In der neuesten Ausgabe von "Character Mode" stellt die diesjährige Dschungelcamperin im Gespräch mit Freundin Kessy klar, dass sie von Ohrfeigen, Anspucken oder sogar härteren Schlägen Abstand hält.

"Also ich finde es gar nicht geil, wenn einer irgendwie denkt, er kann mich anpacken oder mir ins Gesicht watschen oder mich verdreschen oder so."

Immer mal wieder scheinen sich ihre Freundinnen nämlich über derartige Praktiken zu unterhalten, erklärt sie. Sie selbst will so was aber nicht zwischen die Laken lassen.