Hardcore-Ikone tot: "Sick of It All"-Sänger Lou Koller mit 59 Jahren verstorben

New York City (USA) - Die New Yorker Hardcore-Band "Sick of It All" ("Step Down", "Scratch the Surface") hat ihren Sänger verloren! Lou Koller starb im Alter von 59 Jahren.

"Sick of It All"-Frontmann Lou Koller ist mit 59 Jahren verstorben. © IMAGO / Gonzales Photo

"Mit unvorstellbarer Trauer geben wir unserer weltweiten Hardcore-Familie den Tod unseres Bruders Lou Koller bekannt. Die Trauer, die wir in diesem Moment empfinden, ist überwältigend", teilte die Band am Freitag in einem Beitrag auf Instagram mit.

"Lou hatte die Gabe, bei unseren Konzerten mit einem Lächeln und einer sarkastischen Bemerkung die Stimmung aller zu heben, und er begeisterte die Menschen überall, wo wir auftraten – aus allen Kulturen und allen Ecken der Welt", hieß es weiter.

2024 gab Lou Koller bekannt, dass bei ihm ein Tumor in der Speiseröhre festgestellt wurde. Später meldete er, er wäre krebsfrei - doch die Krankheit kehrte zurück! "Die Behandlungen verlaufen so lala. Sie bringen aber nicht wirklich viel. Ich bin quasi in einer Sackgasse", teilte Koller im Dezember 2025 in einer Videobotschaft mit.

Seine Bandkollegen verkündeten jetzt: "Sein Kampf ist nun vorbei, und er kann endlich ruhen. Hoffentlich kann er irgendwie noch sehen und spüren, welche schönen, positiven Spuren er in der Welt hinterlassen hat."