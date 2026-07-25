Tochter von Frauke Ludowig rechnet mit früheren Weggefährten ab

Köln - Als Kind eines berühmten Elternteils hat man es nicht immer leicht. Das bestätigt jetzt auch Nika Röffen, die jüngere Tochter von TV-Moderatorin Frauke Ludowig (62), die über eine Erfahrung aus ihrer Schulzeit spricht.

Nika Röffen (21) hat sich über das Verhalten ihrer damaligen Lehrer aufgeregt. © Bildmontage: Instagram/nika.roeffen (Screenshots)

Schon seit 2003 ist die bekannte Fernseh- und Radiomoderatorin Frauke Ludowig mit ihrem Ehemann Kai Röffen (65) verheiratet. Allerdings behielten beide ihren Nachnamen.

Die beiden gemeinsamen Töchter hingegen tragen den Nachnamen ihres Vaters, dennoch wusste man von der Bekanntheit ihrer Mutter - ganz zum Ärgernis von Nika.

Denn wie die 21-Jährige jetzt auf ihrem TikTok-Kanal verrät, hätten viele Lehrkräfte mehr Interesse an der heute 62-Jährigen gezeigt als an ihr selbst.

Zudem sei sie vor versammelter Klasse immer wieder auf den RTL-Star angesprochen worden, was ihr sehr unangenehm gewesen sei.

"An die Lehrer und Lehrerinnen, die mich damals immer wieder vor der ganzen Klasse auf meine Mama angesprochen und mich total darauf reduziert haben – liebe Grüße, weil ihr ja jetzt plötzlich meine Storys und TikToks liked", schießt Nika gegen das damalige Lehrpersonal, welches sie durch ihre Schulzeit begleitet hat.