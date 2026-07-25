TV-Moderator verrät FKK-Trick und bricht mit einem Tabu
Timmendorfer Strand - TV-Moderator Hinnerk Baumgarten (58) hat sich am Samstag ein Bad in der Ostsee am Timmendorfer Strand gegönnt. Dabei verriet er ein Geheimnis.
Eine knappe Stunde auf der Autobahn langt, um von Hamburg an die Ostsee zu fahren und sich Urlaubsstimmung abzuholen.
Das Problem dabei: Bei gutem Wetter machen das sehr viele Hanseaten. Dementsprechend erwarten Ausflügler an warmen Wochenendtagen neben langen Staus auf der A1 auch noch volle Strände.
Besonders beliebt ist der Timmendorfer Strand - offenbar auch bei Baumgarten. Der Moderator zeigte sich am Samstag auf Instagram bestens gelaunt beim Planschen in der Ostsee.
"Schaut euch das mal an hier, die Ostsee. Wow, so klar. Blauer Himmel dazu. Mega", schwärmte der gebürtige Hannoveraner.
"Vor allen Dingen auch noch super erfrischend, das Wasser. Also es ist nicht so heiß. Ende Juli, diese Ostsee, das ist schon mega, oder?", fragte er seine Follower.
Die Strände würden schon voll aussehen, gestand der Niedersachse, aber er hat da einen geheimen Trick auf Lager.
Und dann macht der 58-Jährige etwas, womit er FKK-Fans mal so richtig auf die Palme bringen könnte.
Während Baumgarten fröhlich in die Kamera lächelt, schwenkt er das Handy so, dass im Hintergrund der Nacktstrand zu sehen ist.
Hinnerk Baumgarten genießt sein Sonnenbad am Nackstrand
Das Geheimnis sei immer der FKK-Bereich, verrät der Moderator. "Das ist schön leer. Da kann man schön liegen, alles gut", meint er.
Doch ob der Wahl-Hamburger zukünftig noch einen Platz zwischen den Nackedeis bekommen wird? Schließlich gilt das Fotografieren und Filmen an Strandabschnitten, die explizit als FKK-Bereich gekennzeichnet sind, als absolutes Tabu.
Was man dem NDR-Moderator allerdings zugutehalten muss: Die Aufnahmen entstanden ein gutes Stück vom Ufer entfernt, die nackten Körper sind nur mit etwas Fantasie richtig erkennbar.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa