Schluss mit Freundschaft-Plus: Anne Wünsche gibt Liebes-Update

Berlin - Als Paar nach Spanien geflogen, als Single zurückgekommen. Mitten im Urlaub zog Anne Wünsche (34) überraschend den Beziehungs-Schlussstrich und trennte sich nach rund sechs Jahren von ihrem Freund Karim El Kammouchi (36). Seitdem ist es ruhig geworden in Sachen Liebe.

Anne Wünsche (34) ist nach fast sechs Jahren Beziehung wieder Single. © Instagram/Anne Wünsche

Zwar hat sich die Business-Lady nach dem Liebes-Aus wieder bei Tinder angemeldet und auch Freundschaft-Plus für sich entdeckt, mehr ist aus der lockeren Geschichte entgegen jedem Romcom-Film aber nicht geworden.

"Habe die Freundschaft-Plus-Geschichte beendet", verriet die Dreifach-Mama in ihrem Wochen-Update auf Instagram. Über gemeinsame Freunde hatten sie sich nur kurz nach der Trennung kennengelernt. Ihr Herz erobern konnte er aber offenbar nicht.

Immerhin aber dürfte es bei Tinder gematcht haben. Sie wagt sich demnach wieder ins Datingleben. Gepasst hat es offenbar aber nur online und nicht offline. "Hatte vor Kurzem mein erstes Date seit der Trennung – aber ohne Erfolg", so die Beauty weiter.

Der Ex-BTN-Star hatte sich überraschend im August von ihrem langjährigen Synchronsprecher-Freund getrennt - mitten im Familienurlaub. Böses Blut fließt aber nicht. Auch allein wegen des gemeinsamen Sohne Savio. Schon kurz nach dem Liebes-Aus stellte die Unternehmerin klar, dass es keinen Fehltritt oder Ähnliches gegeben habe.