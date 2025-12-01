Anne Wünsche triumphiert vor Gericht gegen Oliver Pocher: "Sollte sich entschuldigen"

Berlin - Nach fünf Jahren ist es entschieden: Anne Wünsche (34) hat den Prozess gegen Oliver Pocher (47) gewonnen. Jetzt fordert die Influencerin eine Entschuldigung von dem Comedian.

Mit dem Urteil im Prozess gegen Oliver Pocher (47) geht für Anne Wünsche (34) ein schwieriges Kapitel ihres Lebens zu Ende. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Das Landgericht Hamburg entschied in der Verhandlung am 28. November zugunsten von Wünsche und erklärte die von Pocher im Jahr 2020 über sie verbreiteten Aussagen für unwahr.

Der Anwalt der 34-Jährigen erklärte: "Oliver Pocher muss sämtliche streitgegenständlichen Behauptungen unterlassen. Bei Zuwiderhandlung drohen Ordnungsgeld bis 250.000 Euro oder Ordnungshaft bis zu zwei Jahren."

Nach dem Prozess erklärte Anne Wünsche, es sei ihr vor allem "um Gerechtigkeit gegangen".

Das Urteil empfindet sie als Befreiungsschlag nach Jahren psychischer Belastungen: "Ich bin der Meinung, dass Oliver Pocher zu weit gegangen ist – weit über das hinaus, was man noch als Comedy bezeichnen könnte. [...] Mir ging es nicht um Geld, sondern um meine Integrität, meinen Ruf und den Schutz meiner Familie."

Oliver Pocher hat sich bislang noch nicht zu dem Urteil geäußert. Eine öffentliche Entschuldigung steht bisher ebenfalls aus. Anne Wünsche stellte daher klar: "Wer öffentlich falsche Behauptungen verbreitet, sollte sie auch öffentlich richtigstellen – und sich entschuldigen können."