Zurück zum Ex? Anne Wünsche gibt Liebes-Update

Berlin - Alle guten Dinge sind drei! Mitten im gemeinsamen Familienurlaub beendete Anne Wünsche (34) die Beziehung mit ihrem Synchronsprecherfreund Karim El Kammouchi (36). Auf Instagram gibt die Nackedei-Millionärin nun ein Liebes-Update. So viel vorweg: Einen weiteren Versuch mit dem Ex wird es nicht geben.

Anne Wünsche (34) ist im Dating-Zwiespalt. © Instagram/Anne Wünsche

Schon einmal kam es in der turbulenten Beziehung zum Liebes-Aus, um nach einer kurzen Liaison mit einem Sixxpaxx-Stripper wieder zusammenzukommen. Böses Blut scheint auch weiterhin nicht zu fließen, eine zweite bzw. dann dritte Chance kann der Ex-BTN-Star jedoch ausschließen.

"Wir haben ein super Verhältnis geschaffen, für Savio. Verstehen uns gut und werden auch Weihnachten zusammen verbringen, aber ich möchte nicht mehr in eine Beziehung mit ihm. Dieses Kapitel ist geschlossen", erklärt die Dreifach-Mama in einer Fragerunde auf Instagram.

Und auch einen neuen Mann an ihrer Seite wird es so schnell nicht geben. Kurzzeitig versuchte es die 34-Jährige mit Freundschaft plus, stellt aber klar: Sie ist weiterhin Single.

Obwohl es da bereits einen Mann geben könnte, wie die Beauty andeutet: "Ich schreibe zwar ab und zu mit jemandem, aber irgendwie ... Ich weiß auch nicht."