Zurück zum Ex? Anne Wünsche gibt Liebes-Update
Berlin - Alle guten Dinge sind drei! Mitten im gemeinsamen Familienurlaub beendete Anne Wünsche (34) die Beziehung mit ihrem Synchronsprecherfreund Karim El Kammouchi (36). Auf Instagram gibt die Nackedei-Millionärin nun ein Liebes-Update. So viel vorweg: Einen weiteren Versuch mit dem Ex wird es nicht geben.
Schon einmal kam es in der turbulenten Beziehung zum Liebes-Aus, um nach einer kurzen Liaison mit einem Sixxpaxx-Stripper wieder zusammenzukommen. Böses Blut scheint auch weiterhin nicht zu fließen, eine zweite bzw. dann dritte Chance kann der Ex-BTN-Star jedoch ausschließen.
"Wir haben ein super Verhältnis geschaffen, für Savio. Verstehen uns gut und werden auch Weihnachten zusammen verbringen, aber ich möchte nicht mehr in eine Beziehung mit ihm. Dieses Kapitel ist geschlossen", erklärt die Dreifach-Mama in einer Fragerunde auf Instagram.
Und auch einen neuen Mann an ihrer Seite wird es so schnell nicht geben. Kurzzeitig versuchte es die 34-Jährige mit Freundschaft plus, stellt aber klar: Sie ist weiterhin Single.
Obwohl es da bereits einen Mann geben könnte, wie die Beauty andeutet: "Ich schreibe zwar ab und zu mit jemandem, aber irgendwie ... Ich weiß auch nicht."
Anne Wünsche: "Irgendwann wird einer kommen, in den ich mich Hals über Kopf verliebe"
Das Problem: Eine neue Beziehung passt gerade noch nicht. "Manchmal wünsche ich mir jemanden an meiner Seite, aber manchmal denke ich mir auch: Es macht gerade null Sinn ernsthaft zu daten! Ich muss erstmal meine Baustellen lösen!"
Die Unternehmerin ist sich aber sicher: Die Schmetterlinge im Bauch werden schon wieder zurückkommen. "Irgendwann wird einer kommen, in den ich mich Hals über Kopf verliebe, und das werdet ihr sicher merken."
Nur Karim wird es nicht sein. Ganz sicher auch nicht ihr anderer Ex-Partner. Mit Henning Merten (35), der ohnehin seit Jahren verheiratet ist, herrscht mal wieder Eiszeit.
Aus Angst, Anne Wünsche würde Hals über Kopf mit den Kindern Deutschland verlassen, hat der YouTuber seiner Tochter ein Ausreiseverbot erteilt. Daher fällt der geplante Urlaub über den Jahreswechsel ins Wasser.
"Das ist unser erstes Silvester seit Jahren, das wir nicht im Warmen verbringen können. Eigentlich war das unser Ding. Da kann man sich ja denken, wie ich mich fühle."
Titelfoto: Instagram/Anne Wünsche