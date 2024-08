Schluss mit Sex gegen Geld? Rotlicht-Doku zeigt Licht und Schatten der käuflichen Liebe

Die Doku-Reihe "JENKE. Report. Schluss mit Sex gegen Geld in Deutschland?" will hier einen Blick auf Licht und Schatten des horizontalen Gewerbes werfen.

Und ein Verbot treibt das Gewerbe nur noch mehr wieder in die Welt der Dunkelziffern zurück. Werden die Menschen durch ein Verbot also besser geschützt? Ist es ein Ende von Menschenhandel und die Befreiung der Sex-Zwangsarbeiter?

Macht ein Sexkauf-Verbot die Situation für Sexarbeitende besser? Die Jenke-Doku versucht, Gedankenansätze zu liefern. © 123RF/lightfieldstudios

"Falls ihr in Deutschland das Gleiche vorhabt, müsst ihr schauen, was in Frankreich, in Irland und in all den Ländern passiert, in denen Menschen wegen dieser dummen Gesetze sterben, weil sie nicht die Menschen, sondern ihre moralische Agenda schützen", ist beispielsweise die Aussage des Prostituierten Thierry aus Frankreich.

Das Nachbarland hat das entsprechende "nordische Modell", wie man es auch in Schweden, Norwegen, Island oder Irland kennt, gesetzlich umgesetzt. Die Prostitution selbst ist meist nicht verboten, der Kauf von sexuellen Dienstleistungen aber schon. Also faktisch ist es illegal.

Im Jahr 2023 waren in Deutschland 30.636 Menschen als Sexarbeitende gemeldet – die Dunkelziffer ist vermutlich extrem höher. Aber ändert sich das durch ein Verbot?

Nicole Schulze, zweifache Mutter und gelernte Arzthelferin, profitiert noch von dem Verbot in anderen Ländern mit ihrem offiziell angemeldeten Wohnmobil nahe der Grenze. Zwei von drei Freiern kommen extra nach Deutschland zu ihr.

Was bringen die radikalen Verbotsforderungen? Was ist das Ergebnis der aufwendigen Recherchen? Die Antwort erfahren wir am Dienstag, 3. September, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.