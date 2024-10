Flugzeug-Fiasko: Nacktszenen auf allen Bildschirmen – Passagiere entsetzt!

Der Film ist wegen seines expliziten Materials und seiner freizügigen Darstellungen, darunter Fotos entblößter Genitalien und sexuell aufgeladener Textnachrichten, mit der Bewertung "Restricted" versehen – was in Deutschland FSK 16 entspricht.

Der Film "Daddio" flimmerte über die Monitore und sorgte für Irritationen bei den Reisenden, darunter auch mehrere Familien, da er explizite Nacktszenen und obszöne "Sexting"-Inhalte zeigte, die eine zentrale Rolle in der Handlung spielten.

Der Film wurde auf allen Bildschirmen in der Flugzeugkabine gezeigt. (Symbolbild) © 123RF/yobro10

Da dies jedoch nicht möglich war, entschied man sich stattdessen, den Film in einen Kinderfilm zu wechseln, was jedoch über eine Stunde dauerte.

"Der Film war offensichtlich nicht für die gesamte Dauer des Fluges geeignet, und wir entschuldigen uns aufrichtig bei den Passagieren für diese Erfahrung. Alle Bildschirme wurden für den restlichen Flug auf einen familienfreundlichen Film umgestellt, was unsere Standardpraxis in den seltenen Fällen ist, in denen keine individuelle Filmauswahl möglich ist", erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft.

"Wir überprüfen derzeit, wie der Film ursprünglich ausgewählt wurde", heißt es obendrein.