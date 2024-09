20.09.2024 06:00 Schock im Gefängnis: Häftling versucht Frau im Schlaf zu vergewaltigen!

In einem Gefängnis versuchte ein Häftling, sich unbemerkt aus dem Wartebereich in den Frauenbereich zu schleichen, um sich dort an einer Insassin zu vergehen!

Von Janina Rößler

USA - Ein Insasse, der von der Polizei in einer Aufnahme-, Transfer- und Entlassungseinrichtung festgehalten wurde, versuchte sich an einem Beamten vorbeizuschleichen, um eine der weiblichen Gefangenen zu vergewaltigen! Der Häftling Justin Avery kroch im Frauenbereich eines Gefängnisses über den Boden, um sich an einer Insassin zu vergehen. (Symbolbild) © 123rf/estherpoon Justin Avery wurde bereits am 12. April verhaftet, weil er mehrere Frauen belästigt haben soll. Doch nun wurde ein weiterer Tatversuch öffentlich, wie aus Dokumenten hervorgeht, die ABC15 vorliegen. Wie Überwachungskameras zeigen, ließ sich Avery gegen vier Uhr morgens in dem Männerbereich der Einrichtung "auf den Boden fallen" und kroch in den Frauenbereich - der diensthabende Polizist bemerkte zunächst nichts! Dort angekommen, schlich er sich hinter eine der schlafenden Frauen und "zog seine Hose runter". USA "Shogun" bricht Emmy-Rekord: 18 Preise für packende Samurai-Saga! Eine andere Frau bemerkte dies und sagte laut, er solle sie in Ruhe lassen. Avery bedeutete ihr daraufhin, leise zu sein, aber es war bereits zu spät - der Polizist bemerkte die Situation und rief Verstärkung. Justin Avery wollte Insassin vergewaltigen Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Avery angab, die Frau vergewaltigen zu wollen. Er sei "wie eine Spinne gekrochen", weil er sich von ihrem "fetten Ar***" angezogen gefühlt habe. Ein Sprecher der Einrichtung sagte: "Obwohl Männer und Frauen (...) auf getrennten Seiten des Warteraums untergebracht sind, können die Augen der Wärter nicht immer überall sein (...) Dies ist der erste Vorfall dieser Art. Das MCSO (die Einrichtung) wird weiterhin nach forschungsbasierten Wegen suchen, um diese Aufgabe zu verbessern und zu erfüllen." Justin Avery wartet nun auf seine Gerichtsverhandlung, die für die kommende Woche angesetzt ist.

