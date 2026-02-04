Schockierende Enthüllungen: Neue Aufnahmen belasten Michael Jackson

Großbritannien - Michael Jackson (†50) sorgte bereits zu Lebzeiten mit seiner kinderfreundlichen Art für Aufsehen - nun wurden erschütternde Aufnahmen öffentlich bekannt.

Eine neue Dokumentation des britischen Senders Channel 4 beleuchtet Michael Jacksons (†50) Beziehung zu Kindern. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Daily Mail berichtet, zeigt eine neue Dokumentation von Channel 4 mit dem Titel "The Trial", die am heutigen Mittwoch um 21 Uhr (Ortszeit im Vereinigten Königreich) ausgestrahlt wird, bisher unveröffentlichte Tonaufnahmen und exklusives Filmmaterial von Michael Jackson.

In den Aufnahmen soll der Popstar seine Abhängigkeit von der Beziehung zu Kindern erklären und sagen, dass er sich "lieber umbringen [würde], als nie wieder ein Kind zu sehen". Dabei gibt er zu, "nichts anderes mehr zu haben, wofür es sich zu leben lohnt".

In einer weiteren Aufnahme soll er behaupten: "Kinder wollen mich einfach nur berühren und umarmen", und ergänzt: "Kinder verlieben sich in meine Persönlichkeit."

Berichten zufolge präsentiert die Dokumentation zudem neue Enthüllungen aus dem Prozess gegen Jackson wegen Kindesmissbrauchs im Jahr 2005.