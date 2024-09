Schwere Vorwürfe gegen Sportreporter! Schickte er "Dick Pics" während der WM in Katar?

Doha (Katar) - Ekel-Berichte aus England! Am Samstag-Vormittag machte eine Enthüllungsstory der Daily Mail die Runde, in der eine Frau auspackt. Der Vorwurf: Ein englischer Ex-Nationalspieler soll ihr ungefragt "Dick Pics" (zu Deutsch: Bilder von seinem Penis) geschickt haben. Nicht der erste Vorwurf gegen den Star!

Englands Ex-Nationalspieler Jermaine Jenas (41) ist seit Kurzem seinen Job als Sportreporter beim BBC aufgrund diverser Anschuldigungen los. © IMAGO / Offside Sports Photography

Der einstige englische Fußball-Nationalspieler und spätere Sportreporter Jermaine Jenas (41) steht hart am Pranger: Eine Frau berichtet von sexueller Belästigung!

Demnach hätten sich die 38-Jährige, die während der Fußball-WM 2022 in Katar für eine Eventfirma arbeitete, und Jenas sich am Rande des Turniers in einem Hotel kennengelernt.

Dort warb sie Leute für High-End-Partys an - für jeden Gast habe es eine Provision gegeben. Zu dem Zweck habe die Frau Jenas ihre Nummer gegeben. Dies soll der Star schamlos ausgenutzt haben!

Jenas schickte ihr plötzlich mitten in der Nacht Nachrichten, lud sie mehrfach auf Ausflüge ein, fragte sie später nach Bikini-Bildern. Dabei ist der 41-Jährige verheiratet und Vater von vier Kindern.

Doch es ging noch weiter! Als die Frau weder auf Jenas Flirts noch zahlreichen Angebote einging, soll er ihr folgende Nachricht geschickt haben: "Warte mal. Willst du jetzt meinen Bengel sehen?"

Es folgte ein Foto seines Geschlechtsteils. Sie antwortete darauf nicht. Später fragte Jenas: "Hat es dir nicht gefallen?"