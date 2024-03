"Sehen aus wie implantierte Backsteine": Iris Klein legt sich wieder unters Messer

"Ich bin hier in Waldshut-Tiengen und heute ist endlich die Brust-OP von Mama Iris . Wir freuen uns alle schon so lange auf den Tag", sagt Daniela Katzenberger, während Mama Iris im Hintergrund in die Kamera blickt. Später gehen die beiden in die Doro-Klinik. Dort habe auch Daniela sich vor drei Jahren "ihre Prachtexemplare" machen lassen.

Auch bei Iris Klein in der Story sehen Follower einen herrlichen Ausblick in die grüne Natur aus einem Hotelzimmer. Doch die nächsten Tage werden für Iris Klein sicher keine Erholung.

Reality-Star Iris Klein (56) präsentiert sich auf dem Oktoberfest 2023. Zum nächsten Fest dürften die Brüste abgeheilt sein. © Felix Hörhager/dpa

"Bist du schon nervös?", fragt die Tochter. Mama Iris liegt im Hintergrund auf dem Bett und antwortet: "bisschen".

Daniela sei so froh, dass die Implantate aus den Brüsten ihrer Mutter kommen. Sie seien nun hier, um es schönzumachen. Zuvor sei Iris in einer Klinik gewesen, in der so ziemlich alles schiefgelaufen sei, was schieflaufen kann.

"Ich finde, die Dinger sehen aus, wie implantierte Kühlakkus oder wie Backsteine", sagt die Kult-Blondine.

"Warum bist du nicht gleich hier hergegangen?", fragt Dani und Iris entgegnet: "Weil ich sie fürs Promi Big Brother schön haben wollte und dann hab ich keinen Termin gekriegt in der Doro-Klinik".

Reality-Star Iris Klein scheint einen Neuanfang in vielen Bereichen zu wagen. Nach der Trennung von Ehemann Peter Klein (56) und der darauffolgenden Schlammschlacht, zog sie in ihr neues Haus in der Nähe ihrer Tochter Jenny Frankhauser (31) bei Worms.