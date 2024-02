"Jeder Mensch macht Fehler!" Iris Klein legt sich wieder unters Messer: Brust-OP!

Mallorca - Erst im vergangenen Jahr ließ sich Iris Klein (56) die Brüste vergrößern . Nun sollen die Implantate plötzlich doch wieder raus. Was ist der Grund?

Bereits kurz nach dem Eingriff äußerten sich ihre Follower kritisch und fragten Iris in Kommentaren und bei Fragerunden, wieso die Brüste so weit oben sitzen würden.

Im Sommer 2023 schwärmte die Katzenberger -Mutter noch über ihr pralles Neu-Dekolletee und setzte dieses im Bikini stolz in Szene.

Im vergangenen Jahr zeigte sich Klein noch ganz stolz im knappen Tanktop. © Instagram/Iris Klein

Bereits im Vorfeld gab Klein an, keine Schmerzen zu haben, jedoch andere nicht genauer definierte "Probleme".

Nun habe sie bereits einen OP-Termin, um die Implantate wieder entfernen zu lassen. In ihrer Story berichtete sie, dass sie "nicht akzeptieren" müsste, "dass sie (ihre Brüste) viel zu weit oben und viel zu weit unter dem Arm hängen und die Narben katastrophal aussehen".

Ihre Fans fanden diese Entscheidung trotz ständiger Nachfrage und Interesse an Kleins Oberweite anscheinend nicht nachvollziehbar. Für Iris ein Grund, ihre Wut herauszulassen und ihre Fans mal so richtig in die Schranken zu weisen.