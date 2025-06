Sex-Abbruch sorgt für Megadrama in TV-Show: „Wurde noch nie so ehrenlos behandelt“

Mexiko - Streit, Herzschmerz und Versöhnung: Alles normal bei " Ex On The Beach ", doch in Folge 15 und 16 kippt die Stimmung. Plötzlich wollen gleich zwei Personen die Villa verlassen.

Apropos einknicken. Auch Marvin ändert seine Meinung nach einem kurzen Gespräch mit Jenny wieder. "Ich will natürlich hier bleiben", erklärt er. Viel Wind um nichts also.

Plötzlich packen also gleich zwei Personen ihre Koffer. Nachdem Joshi bei seinem Kumpel schon nicht erfolgreich war, versucht er wenig später, zumindest die Wogen mit Sahel wieder zu glätten.

Ihre Konsequenz folgt sofort: "Ich geh’ auch […]. Ich wurde noch nie so ehrenlos behandelt."

Das muss sein "Bruder" Joshi (25) natürlich verhindern. Wie ungünstig, dass er im Boom-Boom-Room mit Sahel (25) gerade so richtig bei der Sache ist.

Das Auf und Ab zwischen Marvin (30) und Jenny (27) geht in die nächste Runde. Mal wieder werden alte Streitigkeiten aufgewärmt, doch diesmal reicht es Marvin endgültig: "Ich geh’ raus", kündigt er an, das Experiment beenden zu wollen.

Happy End: Hier wird sogar übers Zusammenziehen gesprochen. © Screenshot/RTL+

Sahel will das ganze Hin und Her mit Joshi nun endlich beenden. In einer ruhigen Minute stellt sie klar, dass die beiden jetzt 'fest' sind.

Doch anstatt wie immer in Panik zu geraten oder schwammige Ausreden zu finden, positioniert sich Joshi diesmal klar: "Ich will wirklich raus und mein Leben mit ihr leben, und das soll jeder wissen."

Dass ihm kurz darauf Shakira (26) schon wieder den Kopf verdreht, lässt einen jedoch an der Wahrheit seiner Worte zweifeln.

Wie schnell die Zeichen wieder auf Liebe stehen, beweisen dann auch Jenny und Marvin.

Denn dieses Ex-Paar möchte seiner Beziehung eine zweite Chance geben. Ganz romantisch am Strand gestehen sie sich, dass die Gefühle noch stark genug füreinander sind. "Ich hab' dich schon voll vermisst", erzählt Jenny.

Streng nach dem Motto: 'Ganz oder gar nicht' wird gleich noch geplant, nach den Dreharbeiten wieder zusammenzuziehen. Wenn das nicht mal ein Happy End ist ...

