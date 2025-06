Große Ankündigung: In dieser Sendung ist "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa bald zu sehen

Mit müder Stimme, aber sichtbar motiviert erzählt Riewa von seinem Mammut-Tag: "Es gibt Tage, die sind so richtig lang. 3.30 Uhr aufgestanden, dann ein paar Stunden Morgenmagazin gemacht und dann denken die meisten, dann geht man schlafen", so der Moderator in seiner Story. Doch ein Nickerchen gibt es nicht.

Das kündigte der 61-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story an.

Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes (49). © Uwe Ernst/ARD/dpa

Bei der Promi-Edition treten prominente Kandidaten in Teams gegen professionelle Quizexperten – die sogenannten "Jäger" – an. Ziel ist es, in verschiedenen Runden so viel Geld wie möglich zu erspielen, das anschließend einem guten Zweck gespendet wird.

Von 2012 bis 2015 gab es die Sendung im NDR zu sehen, bis diese seit Mai 2015 ins Vorabendprogramm der ARD verlegt wurde. Moderiert wird die Show von Alexander Bommes (49). Wie die "Tagesschau", wird auch "Gefragt - Gejagt" in Hamburg gedreht.

Wann genau die Folge mit Riewa ausgestrahlt wird, ist jedoch noch unklar.