Illegale Mallorca-Aktion! Polizei-Einsatz bei Krümels Mann

Paguera (Mallorca) - Seit 14 Jahren begrüßen Marion "Krümel" Pfaff (52) und ihr Mann Daniel (51) Gäste in "Krümels Stadl" auf Mallorca . Jetzt stehen einige Umbauarbeiten an. Und die sorgen für einen Polizeieinsatz.

Daniel Pfaff (51) mit seiner Frau Marion (52) aka "Krümel". © kabel eins

Für ihre Mitarbeiter hat sich das Ehepaar eine 185.000 Euro teure Wohnung gekauft, die erst mal entrümpelt werden muss. Die einfachste Variante wäre, einen Container zu mieten und den Sperrmüll darin zu entsorgen. Allerdings ist Dani zu geizig, dafür 900 Euro zu zahlen.

"Ich hätte einen Container bestellt, hätte die Sachen da reingepackt und dann zum Sperrmüll. 900 Euro, ja, aber er läuft lieber 900-mal mit der Schubkarre", ist Marion genervt.

Zudem ist das, was Dani da veranstaltet, nicht gerade gesetzeskonform. Auch wenn er behauptet: "Ich mach ja nix Illegales. Alles legal." Das sieht das Gesetz anders. Was er entsorgt hat, ist Sperrmüll. Und der darf nicht in die Hausmüll-Behälter, die auf der Straße stehen.

Wird er erwischt, zahlt er 2500 Euro Strafe. Der 51-Jährige beruhigt: "Andere werfen ihren Grasabschnitt da rein." Marion verdreht die Augen: "Aber andere lassen sich nicht erwischen. Hör einfach mal auf die Mutti, da hätten wir so ein Problem nicht gehabt."