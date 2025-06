Kurioser Fall: Hundegebell tötet sieben Eulen - Züchter fordert 35.000 Euro

Hamburg/Lübtheen - Am Sonntagabend startet bei RTL eine neue Staffel von "Die Versicherungsdetektive" - und schon die erste Folge hat es in sich! In Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) soll ein Hund eine ganze Eulenfamilie mit seinem Gebell zu Tode erschreckt haben. Der Schaden beläuft sich auf bis zu 35.000 Euro!