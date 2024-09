Auf Freisinger Volksfest: Sex-Attacke auf 16-Jährige, Verdächtiger in U-Haft

Freising - Eine 16-Jährige ist auf dem Freisinger Volksfest Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei konnte einen 19-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte noch auf dem Volksfestgelände einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Jugendliche saß am Samstag gegen 23.20 Uhr auf einer Parkbank im nordöstlichen Bereich der Luitpoldanlage, als ein Mann Annäherungsversuche startete, die Geschädigte küsste und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Im Nachgang wandte sich das Opfer an Rettungskräfte, die die Polizei verständigten.

"Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei, einen 19-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen zu ermitteln und noch auf dem Volksfestgelände festzunehmen", hieß es vonseiten der Behörden.

Gegen den jungen Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehl erlassen. Er sitzt in einer Justizvollzugsanstalt in Bayern.