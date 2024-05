Sex mit Robotern und Cyber-Bordelle: Wie sieht das Liebesleben der Zukunft aus?

Erreichen Mensch und Maschine eine neue (Beziehungs-)Ebene? Journalist Jenke von Wilmsdorff (58) geht der Sache nach. © ProSieben

"Wer träumt nicht davon, Liebe, Sex und Freundschaft im Überfluss zu genießen? Die meisten Menschen jedoch halten solch ein Leben für unmöglich und geben sich mit weniger zufrieden."

Mit diesen Worten eröffnen die Beziehungspioniere Dossie Easton (80) und Janet Hardy (68) ihren seit über 25 Jahren Dauerbrenner-Berater "Schlampen mit Moral".

Die beiden Therapeutinnen und Autorinnen sind der festen Überzeugung: Wir befinden uns inmitten einer neuen sexuellen Revolution. Was seit der Erstveröffentlichung ihren mehrfach neu aufgelegten Buches von 1997 inzwischen ein weiterer Faktor ist: der technische Fortschritt.

Sex-Roboter und Cyber-Bordelle sind keine Science Fiction mehr, sondern inzwischen Realität. Noch nicht so weit verbreitet, wie andere Bereiche aus dem Beziehungsleben, doch die Entwicklung hat bereits begonnen.

Und genau hier will der Investigativ-Reporter nachhaken. "JENKE. Experiment Liebe: Von Dating-App bis Sex-Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?", soll uns am Dienstagabend zeigen, was in den nächsten Jahren immer normaler werden könnte.