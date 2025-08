Wohnen auf Probe: Neue Initiative lockt Berlin-Hipster ins Erzgebirge

Berlin/Zwönitz - Während andere vom Kiez träumen, sagen Katharina (32) und Philipp (32) aus Berlin : Tschüss, Hauptstadt - wir probieren mal Landleben! Gemeinsam mit Töchterchen Romy (9 Monate) packen sie ihre Koffer fürs sogenannte "ERZperiment" - ein Projekt, bei dem Stadtmenschen für vier Wochen im Erzgebirge in einer möblierten Wohnung auf Probe leben. Mit Nachbarn, Natur und ganz normalen Alltagsmomenten.

Alles in Kürze

Philipp (32, 2. v.l.), Katharina (32) und Romy (9 Monate) zusammen mit Miriam Weber vom Regionalmanagement Erzgebirge und Videograf Peter Kaeselau (l.) bei ihrer "Glück auf!"-Challenge in Berlin. © Miriam Weber/Regionalmanagement Erzgebirge

Katharina arbeitet im Festivalbereich, Philipp ist Teamleiter in einer Digitalagentur. Beide sind beruflich ortsunabhängig: perfekt für das "ERZperiment". Wohin sie ziehen, wollte Schulze-Schwarz nicht mitteilen. Berichten zufolge geht es nach Zwönitz.

Warum sie sich beworben haben? "Weil wir raus aus der Großstadt und einen neuen Lebensmittelpunkt im Grünen finden wollen. Wir hoffen auf Ruhe, Entschleunigung und spannende Aktivitäten im Erzgebirge."

Auf sie wartet ein Alltag zwischen Coworking-Space, Tagesmutter, Begegnungen mit Einheimischen und jeder Menge Freizeitprogramm. In Berlin hatten sie bereits erste Proben gemeistert: etwa wildfremde Passanten mit "Glück auf!" grüßen oder Räucherkerzen basteln.

Alles gar nicht so einfach, aber: "Wir sind superglücklich und schon richtig gespannt, was das Erzgebirge so zu bieten hat!"