Mächtig gewaltig! Olsenbande begeistert an den Greifensteinen

Ehrenfriedersdorf - Egon hat mal wieder einen Plan. Ein Schatz soll gehoben werden - und der befindet sich im Erzgebirge ! Am Sonntag fand die Premiere auf der Naturbühne in Ehrenfriedersdorf statt. Am Ende des Stückes gab es trotz kalten Wetters sogar Standing Ovations.

Das Naturtheater war am Sonntag trotz kühlen Wetters ausverkauft. © Ralph Kunz

Das 85-minütige Stück orientiert sich voll und ganz am Film "Die Olsenbande fährt nach Jütland" (1971) - dem dritten Teil der legendären Filmreihe.

Doch während das Trio im Original einen Nazi-Schatz am Strand von Jütland heben will, so hat es Egon (dargestellt von Hans B. Goetzfried) diesmal auf den Schatz von Sachsen-Legende Karl Stülpner (1762-1841) abgesehen - und der liegt in einem Ehrenfriedersdorfer Stollen unter Wasser.

"Egon" Hans B. Goetzfried sowie "Benny" Marvin Thiede und "Kjeld" Rouven Klischies passen die Zitate aus dem Originalfilm gekonnt für die Erzgebirgs-Geschichte an.

Kostprobe: Während im Film ein Anwohner über die ganzen Bunker schimpft, die den ganzen Strand "verschandeln", so heißt es im Stück über die Stollen: "Von dem Dreck haben wir genug. Verschandelt den ganzen Wald."