Sie ist schon im EM-Fieber! Kroatisches "Superfan-Girl" Ivana kommt nach Deutschland

Zieht die Aufmerksamkeit gerne auf sich: Ivana Knöll (26). © IMAGO / ActionPictures

Bei der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft werden erneut alle Augen auf sie gerichtet sein, denn: Miss Kroatien ist zu Gast in Deutschland!

Bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor zwei Jahren hatte das Kurvenwunder die Aufmerksamkeit mit knappen Outfits auf sich gezogen. Nun ist sie bei der kommenden Heim-EM wieder mit von der Partie und wird sicherlich Blickfang im kroatischen Fan-Block sein.

Wie die 26-Jährige in einem Interview mit der "Bild" verriet, hat sie sich Eintrittskarten für alle drei Vorrundenspiele der Kroaten gesichert.

So wird die Schönheit bei den Knaller-Partien in Berlin, Hamburg und Leipzig live dabei sein und den amtierenden WM-Dritten unterstützen.

"Ich komme am 10. Juni nach Berlin. Dort spielt Kroatien am 15. Juni gegen Spanien. Vier Tage später bin ich beim Spiel gegen Albanien in Hamburg. Und dann am 24. Juni in Leipzig für die Partie gegen Italien", so die junge Dame.