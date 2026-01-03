Sie schlief mit 1113 Männern in 24 Stunden: Skandal-Erotikstar lässt sich taufen

London (Großbritannien) - Der nächste große Publicity-Stunt oder eine krasse 180-Grad-Wende? Diese Frage stellen sich grade viele von Lily Phillips (24) Fans und Kritikern. Denn die weltberühmte, provokante Porno-Darstellerin hat sich zwischen den Jahren taufen lassen - postete nun ein Beweisvideo auf ihrem Instagram-Kanal.

Lily Phillips (24) ließ sich kürzlich erneut taufen. © Montage: Instagram/lilyphillip_s

Die Britin ist in den vergangenen Jahren zu zweifelhaften Ruhm gekommen, nachdem sie unter anderem erst mit 100 Männern an einem Tag und mittlerweile eigenen Aussagen zufolge sogar mit mehr als 1000 Männern in 24 Stunden Sex hatte.

Nun wollte sie sich wohl von ihren vermeintlichen Sünden reinwaschen - und ließ sich in einer Kirche taufen. In einem kürzlich geposteten Video ist zu sehen, wie sie von einem Priester in einen Tauf-Pool getaucht wird.

Augenblicke später wird sie wieder hochgehoben, blickt ergriffen in den Raum. Dazu schrieb Phillips: "Ein Tag, an den ich mich für immer erinnern werde."

In den Kommentaren zweifelten schnell viele die Ernsthaftigkeit der Aktion an, vor allem, da auf ihrer Insta-Seite nach wie vor ihr erotischer Content verlinkt ist.

"Ich bin überrascht, dass sie sich nicht verbrannt hat, als sie den Ort betrat", scherzte eine Userin hämisch - und bekam dafür zehntausende Likes. "Ich hoffe wirklich, das ist kein Scherz. Die Leute werden das nicht lustig finden, und Gott auch nicht", betonte eine andere.