Sie Zwerg, er Riese: Ungleiches Paar bekommt immer dieselbe nervige Sex-Frage gestellt

Besonders auf TikTok ist das Interesse an dem Paar mit dem 52 Zentimeter großen Höhenunterschied ziemlich groß. Ihre Videos, die ihren Alltag als "Zwergin und Riese" zeigen, werden millionenfach geklickt.

Während die Neugier der Menschen sie nicht stört, können Ashlyn und Dylan eine Frage überhaupt nicht mehr hören. "Wir haben sogar Erfahrungen gemacht, in denen uns Leute Fragen darüber stellten, wie wir Sex haben … vor unseren Eltern", erklärt die junge Frau aus Tampa gegenüber News.com .

Als sich die 22-Jährige und Dylan während des Studiums kennenlernten, war ihnen der heftige Größenunterschied gar nicht so bewusst.

Im Netz bekommen die beiden Kalifornier wegen ihren Größen ordentlich Aufmerksamkeit. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ashlyn.bischoff

In ihrer gemeinsamen Wohnung ist beispielsweise alles auf Ashlyns Körpergröße ausgelegt. Wären die Regale auf Dylans Höhe, bräuchte die 22-Jährige nämlich eine Leiter, um an die gewünschten Gegenstände heranzukommen.

Während eines Spazierganges blickt seine Freundin immer zu Dylan auf - logisch! Oft fällt es der Blondine zudem schwer, mit ihrem Basketball-liebenden Freund Schritt zu halten.

Doch auch der 24-Jährige ist in ihrer ungleichen Beziehung manchmal eingeschränkt: "Dinge, die Ashlyn für normal groß hält, sind zu klein für mich", erklärt er. Beispielsweise könne er sich zu Hause nicht im Spiegel sehen - da diese auf ihre Höhe gehängt wurden.

Und die Liste geht noch weiter: An belebten Plätzen könne sich das Paar manchmal schlecht hören, eine Fahrt im Auto des Partners ist eher nicht möglich und auch zusammen verreisen stellt die beiden vor Probleme: "Dylans Kleidung und Schuhe nehmen so viel Platz in einem Koffer ein", jammert Ashlyn.

Auf Social Media erhalten die 22-Jährige und ihr Freund manchmal auch spöttische Kommentare. "Er ist so groß, dass ich dachte, sie wäre etwa 12, als ich sie zum ersten Mal sah, lol", scherzt ein User. Ein anderer schreibt: "Hier ist klar, wer einen Streit gewinnt."