Singen für die Gesundheit und Sex gegen Stress: Ärztin enthüllt Geheimnisse

Leipzig - Wie Du Deine Erkältung um bis zu drei Tage verkürzen kannst, warum Singen ein wahres Wundermittel ist und wie Sex Dir bei einem wichtigen bevorstehenden Termin hilft, erklärt Dr. Julia Fischer in der neuesten Folge " Riverboat ".

Dr. Julia Fischer ist eine richtige Powerfrau, die unter anderem auf Instagram über Gesundheitsthemen aufklärt. © instagram/dr.juliafischer

Dr. Julia Fischer ist eine richtige Powerfrau, denn sie ist nicht nur Ärztin, sondern auch ausgebildete Journalistin, Medizinexpertin, ehemaliges Model und Mutter von zwei Kindern.

Zudem führt sie einen Instagram-Kanal mit aktuell knapp 95.000 Abonnenten und klärt auch auf YouTube erfolgreich über Gesundheitsthemen jeder Art auf.

Am Freitag war sie zu Gast bei der MDR-Talkshow "Riverboat" und ging mit Moderatorin Kim Fisher (54) der Frage nach, was wirklich bei Erkältungen hilft.

"Was tatsächlich am ehesten hilft, ist [...] sobald die Symptome einsetzen, hoch dosiert, also 75 Milligramm, Zink einnehmen", erklärt Dr. Julia Fischer, die unter anderem das Gesundheitsmagazin "Doc Fischer" im SWR moderiert.

Eigentlich liege diese Menge weit über dem Tagesbedarf und dürfe deshalb nicht über einen langen Zeitraum eingenommen werden, aber bei einer Erkältung habe man so die Möglichkeit, bis zu drei Tage eher gesund zu werden.