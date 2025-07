"Bachelors"-Staffel erst zur Hälfte vorbei, aber stehen die Gewinnerinnen schon jetzt fest?

Bei Felix (32) und Vivi (34) stimmt die Chemie so sehr, dass sogar der Hochzeitskuchen gemeinsam angeschnitten wird. © RTL

Felix' Tag beginnt mit einem Hochzeits-Date, das an Fremdscham und Merkwürdigkeit kaum zu übertreffen ist: Während er in einer Kapelle am Altar wartet, schreiten seine auserwählten Damen nacheinander in Brautkleidern auf ihn zu. Sind sie fertig, müssen sie sich ins Publikum setzen und wohl oder übel den restlichen "Hochzeiten" mit den anderen Frauen beiwohnen. Superromantisch!

Bei Esra (28) tritt der Bachelor dann auch noch gehörig ins Fettnäpfchen: Für sie ist das Hochzeits-Thema momentan nämlich ein wunder Punkt, da ihr Vater - der sie eines Tages zum Altar führen sollte - vor erst fünf Monaten verstorben ist. Nachdem ihre Tränen dann getrocknet sind, geht's aber ans Eingemachte: Ein Einzeldate steht an!

Felix entscheidet sich trotz des emotionalen Moments gegen Esra und für seine klare Favoritin Vivi (34), die es sich mit ihm auf der Couch bequem machen darf.

Die Chemie zwischen den beiden stimmt sofort, sodass es nicht lange dauert, bis sie sich küssen. "Das war mein erster Kuss hier", erklärt Felix danach - und Vivi markiert sofort ihr Revier: "Ja, und hoffentlich auch dein letzter!"

Zurück in der Frauen-Villa hält die 34-Jährige den Moment vor ihren Konkurrentinnen geheim. "Können sie dann ja bei der Ausstrahlung sehen", macht sie sich einen Spaß aus der allgemeinen Unwissenheit. Felix ist nach dem Date unterdessen hin und weg von Vivi: "Ich hab so 'ne kleine Vorstufe vom Verknalltsein."