Skurrile Nacktbilder von Britney Spears: Dieser Mann soll dahinterstecken!

Los Angeles - Britney Spears (42) ist mittlerweile für ihre schlüpfrigen und teilweise skurrilen Fotos auf Instagram bekannt. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich die Popsängerin wieder im Evaskostüm. Doch wer lichtet die Blondine denn so ab?

Wie RTL berichtet, haben die beiden schon lange eine sehr enge und besondere Verbindung. Das ist vielleicht auch einer von vielen Gründen, weshalb die Blondine ihn als erstes in der Danksagung ihrer Memoiren erwähnt.

Ein Beispiel dafür ist das berühmte Strandbild, auf dem die 42-Jährige ihr entblößtes Hinterteil in die Kamera hält. Neben ihr befindet sich der Schatten eines Mannes, der das Bild geschossen hat. Nun ist also klar, dass es sich bei dem mysteriösen Unbekannten höchstwahrscheinlich um Britneys Manager handelt.

Laut einem Bericht von RTL soll es sich dabei um Cade Hudson, also den Manager von Britney, handeln!

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Dankbar zeigt sich Britney auch in einem sehr emotionalen Instagram-Post vom September 2023, bei dem Hudson sie zärtlich auf die Wange küsst. Hier schreibt sie: "Ich bin so glücklich tolle Freunde zu haben. Positive Bestätigung sind mir momentan wichtig." Offenbar stand Hudson der Blondine in der Zeit ihrer Scheidung von Ex-Mann Sam Asghari (30) zur Seite.

Geholfen habe Britneys Manager wohl auch, als es um die Freiheit der Sängerin ging. Als Britney noch unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) stand, soll Hudson in einem Instagram-Post geschrieben haben: "Ich habe jahrelang meinen Mund gehalten, aus Angst, meinen Job zu verlieren. Ich bin offiziell durch damit, still zu bleiben."