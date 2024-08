Sonya Kraus reitet Riesen-Penis und stellt sich wichtige Fragen

Frankfurt am Main - Auf Instagram posiert Sonya Kraus (51) aktuell auf einem riesigen Penis. Doch was hat es damit eigentlich auf sich und worüber philosophiert die TV-Blondine derzeit?

Sonya Kraus (51) ist immer für einen Spaß zu haben. Im Rahmen ihres alljährlichen Festivalbesuchs beim "Burning Man" stellt sie sich derzeit aber auch tiefgründige Menschheitsfragen. © Instagram/sonyakraus

Hoppala, dachten sich wohl einige von Sonya Kraus' Followern, als sie den neuesten Post der 51-Jährigen auf Instagram sahen.



Vor gute Laune strotzend reitet die Moderatorin einen Riesen-Penis durch eine wüstenartige Umgebung.

Dazu schreibt sie süffisant: "Hoppe, hoppe Reiter @burningman 😂 Lustig? Oder obszön? Mal gucken, ob's zensiert wird😇".

Bislang kann diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet werden - ihr Foto ist schließlich weiterhin online.

Bei dem lustigen Bildchen handelt es sich um Aufnahmen vom letztjährigen "Burning Man"-Festival, das jedes Jahr Ende August bis Anfang September in der Wüste Nevadas (USA) stattfindet.

Sonya Kraus ist treue Besucherin des einzigartigen Hippie-Treibens in der Black Rock Desert und wird auch in diesem Jahr wieder am Start sein. Wenngleich sie eine Sache ganz besonders umtreibt, von der sie hofft, dass das Burning Man ihr möglicherweise wieder helfen kann, wie sie in einem vorigen Instagram-Post berichtet.