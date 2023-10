Hamas-Killer greifen Festival an: So zügellos mordeten die Terroristen

Israel - Tausende feierten zu Psytrance-Beats in der Wüste Negev. Dann kamen Hamas-Killer mit Fallschirmen und Trucks auf das Tribe-of-Nova-Festival und richteten ein Blutbad an. Überlebende berichten jetzt, wie sie die Attacke wahrnahmen.

Eine junge Frau bringt sich in Sicherheit. Derweil greifen die Terroristen die Flüchtenden an. © Montage: X/@itsDeepakJangid

Am Tag nach dem schrecklichen Angriff auf Israel wird das Ausmaß des Terrors deutlich.

Rund 3000 Menschen trafen sich am Samstag am Kibbuz Re’im, nur vier Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt. Die Menschen wollten ausgelassen feiern, es sollte ein Festival für Familien sein. Doch der Rave endete in beispiellosem Terror.

"Mitten in der Party, die groß und laut war, wurde Alarm ausgelöst", sagte Festivalgängerin Ortel mit zitternder Stimme zum Sender Channel 12. Die Musik verstummte, der Strom wurde abgeschaltet, dann fielen Schüsse. "Sie kamen aus dem Nichts und feuerten in alle Richtungen." Panik machte sich unter den Gästen breit.

"Fünfzig Terroristen kamen in Lieferwagen an, gekleidet in Militäruniformen." Alle rannten zu ihren Autos, schildert die Überlebende. "Sie feuerten Salven ab. Ich versteckte mich auf einem kleinen Baum." Unzählige wurden vor ihren Augen erschossen.

"Ich sah Massen von Verwundeten, die umfielen, und ich saß in einem Baum und versuchte zu verstehen, was los war."