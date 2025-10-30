Stripclub-Action auf St. Pauli: Dieser Promi legt vor Olivia Jones heiße Show hin

Hamburg - Vom " Let's Dance "-Paket in den Stripclub: Entertainer Marc Eggers (39) hat sich mal wieder was getraut und ist ausgerechnet in Olivia Jones (55) "Wilde Jungs" auf St. Pauli gelandet. Dort stellte er sein Reeperbahn-Talent in sexy Polizeiuniform unter Beweis.

Marc Eggers (39) wirbelte 2025 bei Let’s Dance an der Seite von Profi-Tänzerin Renata Lusin (38) übers Parkett. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Influencer aus Köln schnappte sich für einen Abend seine YouTube-Kollegen und absolvierte mit ihnen ein knallhartes Praktikum im Stripclub!

Das ganze unter den wachsamen Augen von Dragqueen-Ikone Olivia Jones, die den Laden mit Herz und Seele schmeißt.

Bevor es aber auf die Bühne ging, mussten die Jungs erstmal hinter den Kulissen ran an die Arbeit: Glitzer-Outfits sortieren, Sex-Puppen schrubben und den SM-Keller wahrhaftig erkunden.

Dabei gerät die sonst so taffe Gruppe immer wieder in peinliche, aber auch lustige Situationen, die sie teils sprachlos zurücklassen.

Denn erst, nachdem Sprössling Nico (Inscope21) sich testweise vor der Domina "nackt, kniend in der Sklavenposition" hingibt, geht es ans Eingemachte: Muskelmann Noberto aus Kuba erwartet die Jungs in der Striptease-Schule.