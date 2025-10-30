Stripclub-Action auf St. Pauli: Dieser Promi legt vor Olivia Jones heiße Show hin
Hamburg - Vom "Let's Dance"-Paket in den Stripclub: Entertainer Marc Eggers (39) hat sich mal wieder was getraut und ist ausgerechnet in Olivia Jones (55) "Wilde Jungs" auf St. Pauli gelandet. Dort stellte er sein Reeperbahn-Talent in sexy Polizeiuniform unter Beweis.
Der Influencer aus Köln schnappte sich für einen Abend seine YouTube-Kollegen und absolvierte mit ihnen ein knallhartes Praktikum im Stripclub!
Das ganze unter den wachsamen Augen von Dragqueen-Ikone Olivia Jones, die den Laden mit Herz und Seele schmeißt.
Bevor es aber auf die Bühne ging, mussten die Jungs erstmal hinter den Kulissen ran an die Arbeit: Glitzer-Outfits sortieren, Sex-Puppen schrubben und den SM-Keller wahrhaftig erkunden.
Dabei gerät die sonst so taffe Gruppe immer wieder in peinliche, aber auch lustige Situationen, die sie teils sprachlos zurücklassen.
Denn erst, nachdem Sprössling Nico (Inscope21) sich testweise vor der Domina "nackt, kniend in der Sklavenposition" hingibt, geht es ans Eingemachte: Muskelmann Noberto aus Kuba erwartet die Jungs in der Striptease-Schule.
"F*cking unangenehm" : Marc Eggers kommt beim Strippen an seine Grenzen
Beim Stripkurs lässt Profi-Tänzer Norberto die sonst so coolen Machos ziemlich alt aussehen. Seit fünf Jahren arbeitet er im Nachtleben und weiß, wie man Frauenherzen höher schlagen lässt.
Noch bevor er auf der Bühne loslegt, zeigt Marc sich eingeschüchtert: "Das ist jetzt doch der Moment, wo ich denke, wir haben uns übernommen bei dem Format."
Und tatsächlich: Nicht mal Marc, der bei "Let’s Dance" Rhythmusgefühl bewiesen hatte, kommt nur ansatzweise an der Hüftschwung von Tänzer Norberto ran.
Da helfen auch keine alten Moves aus seiner Zeit als Breakdance-Profi. "Ich fühle mich gerade so f*cking unangenehm", gesteht er offen.
Dennoch steht er trotz Aufregung wenig später gemeinsam mit Kollege Inscope21 seinen Mann: Beide geben im Matrosen und Polizisten-Fummel auf der Bühne ihr Bestes, damit "die Leute nicht ihr Geld zurückverlangen".
Und siehe da: Das Publikum feierte die spontane Performance der Truppe ordentlich ab, und auch Reeperbahn-Mutti Olivia Jones zeigt sich zufrieden.
