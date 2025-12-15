Geheimnis gelüftet: Schlager-Star überrascht mit Beichte zu Weihnachten

Hamburg/München - Howard Carpendale (79) ist nicht nur eine echte Schlager-Legende, sondern auch Familienmensch. Vor allem zu seinem Sohn Wayne Carpendale (48) hat der Sänger eine enge Verbindung. Wie der geborene Südafrikaner Weihnachten feiert? Eine Sache scheint dem Sänger dabei nicht ganz so viel Freue zu bereiten.

Howard Carpendale (79) verrät bei "DAS! Rote Sofa", wie er Weihnachten verbringt. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ihr kommt an Weihnachten mit der ganzen Familie zusammen. Wo feiert ihr?", möchte Moderatorin Inka Schneider (58) vom Musiker bei "DAS! Rote Sofa" am Sonntag wissen.

"Bei Wayne", so der Schlager-Star. Wie sein Vater lebt auch der 48-Jährige mit seiner Frau Annemarie Carpendale (48) und Sohn Mads (7) in München.

Ob Howard noch Geschenke besorgen muss? "Nein, aber mein Enkel ist jetzt sieben", plaudert der Musiker weiter aus dem Nähkästchen.

"Und er müsste jetzt schon langsam wissen, dass ich der Typ bin, der immer dieses rote Kostüm angehabt hat", so der Entertainer lachend. "Ach du spielst wirklich den Weihnachtsmann?", fragt Schneider ungläubig.

"Aber das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung", gesteht der 79-Jährige. Mit sieben Jahren müsse sein Enkel das ganze Spielchen nun auch mal durchschaut haben, witzelt er weiter.