Geheimnis gelüftet: Schlager-Star überrascht mit Beichte zu Weihnachten
Hamburg/München - Howard Carpendale (79) ist nicht nur eine echte Schlager-Legende, sondern auch Familienmensch. Vor allem zu seinem Sohn Wayne Carpendale (48) hat der Sänger eine enge Verbindung. Wie der geborene Südafrikaner Weihnachten feiert? Eine Sache scheint dem Sänger dabei nicht ganz so viel Freue zu bereiten.
"Ihr kommt an Weihnachten mit der ganzen Familie zusammen. Wo feiert ihr?", möchte Moderatorin Inka Schneider (58) vom Musiker bei "DAS! Rote Sofa" am Sonntag wissen.
"Bei Wayne", so der Schlager-Star. Wie sein Vater lebt auch der 48-Jährige mit seiner Frau Annemarie Carpendale (48) und Sohn Mads (7) in München.
Ob Howard noch Geschenke besorgen muss? "Nein, aber mein Enkel ist jetzt sieben", plaudert der Musiker weiter aus dem Nähkästchen.
"Und er müsste jetzt schon langsam wissen, dass ich der Typ bin, der immer dieses rote Kostüm angehabt hat", so der Entertainer lachend. "Ach du spielst wirklich den Weihnachtsmann?", fragt Schneider ungläubig.
"Aber das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung", gesteht der 79-Jährige. Mit sieben Jahren müsse sein Enkel das ganze Spielchen nun auch mal durchschaut haben, witzelt er weiter.
Howard Carpendale geht 2026 auf Abschiedstournee
"Und weil wir uns alle was wünschen dürfen an Weihnachten. Was wünschst du denn uns und deinen Fans?", möchte die Moderatorin abschließend wissen. "Frieden. Es ist genug jetzt. Es ist Wahnsinn", so der Musiker kopfschüttelnd und bezieht sich damit auf die aktuelle Weltpolitik.
Mit seinen Hits wie "Ti amo" und "Hello Again" landete Carpendale in den 70er- und 80er-Jahren große Hits in den deutschsprachigen Ländern. Seit 60 Jahren steht der Entertainer bereits auf der Bühne.
In wenigen Wochen feiert er seinen 80. Geburtstag. 2026 geht der Sänger auf Abschiedstournee. Doch von der Bühne verabschiedet sich der Musiker damit noch lange nicht. Lediglich die großen Arena-Shows möchte Carpendale dann hinter sich lassen. Konzerte plant er aber weiterhin zu geben.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa